瘋電影／紳探追緝令　這世界上最可怕的是一無所有的人

文／賴賴

瘋言瘋語：

剛開始就感覺似曾相識的一部許多熟悉TONE調的電影，劇情類似「非常殺手」，而節奏橋段設計又有「信用詐欺師」的簡潔音樂帶敘述的類似手法，帶著狗找失物又像是基努李維的「捍衛任務」質感，結局有驚喜，整部片到最後轉折轉到骨折，好看，爽片，就是完完全全滿足觀眾期待的作品。

雖然結局還是似曾相識，不過這部大雜燴的電影還是有達到娛樂效果，不必太在乎劇情邏輯和可能性，單就娛樂價值式足夠的，這個時代這樣的壞人，每天充斥在電視上，而老百姓只能認命無奈，電影有了很好的設定讓善惡彰顯，以暴制暴才能滿足對惡毒斯文敗類的懲罰。

片 名：紳探追緝令

英文片名：Gentleman

類 型：動作、犯罪

上映日期：2023-01-06

片 長：02時03分

導 演： 金慶元

演 員： 朱智勛(JU Ji-hoon) 、 朴星雄（朴誠雄）(Park Sung-woong) 、 崔聖恩

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

徵信社老闆池賢洙（朱智勛 飾），為了與委託人一同尋找小狗，在前往的某間別墅裡遭怪人襲擊暈倒。斷片的記憶、消失的委託人……當他打起精神後，卻被誣陷為綁架案嫌犯。賢洙在束手無策的被捕過程中發生翻車意外後，竟被誤會成是檢察官，他為了尋找失蹤的委託人，便偽裝成檢察官展開調查。檢察官中的檢察官，人稱「監察部瘋子」的金和真（崔聖恩 飾）嘗到了降職之苦。

某天，在她調查一起綁架案的過程中，遇上了冒充檢察官的賢洙。原以為只是一起單純的綁架案，卻發現案件與讓自己吃足苦頭的律師事務所財閥權道勳（朴星雄 飾）有關。想洗刷冤屈的池賢洙與想逮捕權道勳的金和真，為了達成各自目的而聯手的兩人，在揭發大型律師事務所財閥醜惡的犯罪過程中，遇上了始料未及的狀況……

▲韓國的政商腐爛的程度難以置信。

▲假檢察官真辦案。

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