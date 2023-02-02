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鄰家女孩賴奎佑　獲選為安南醫院服務最親切藥師

▲台南市立安南醫院賴奎佑藥師，在台南市藥師公會舉辦各大醫院的大規模公開票選活動中，獲得該醫院最多病患票選為服務最親切藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院賴奎佑藥師，在台南市藥師公會舉辦各大醫院的大規模公開票選活動中，獲得該醫院最多病患票選為服務最親切藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

個性溫柔婉約的台南市立安南醫院賴奎佑藥師，在台南市藥師公會舉辦各大醫院的大規模公開票選活動中，獲得該醫院最多病患票選為服務最親切藥師，家就住在安南醫院附近的她，中國醫藥大學藥學系畢業之後就直接到安南醫院服務，真的就像是一位「鄰家女孩」在照顧著到安南醫院看診的周邊社區長輩健康。

因為沒有趕著上下班的時間壓力，更能專心於病患的照顧上，目前是擔任該醫院的化療藥師，專門調配癌症病患的用藥，擔任化療藥師，每一張處方更需要仔細審核、計算精準，每一份針劑藥劑的抽藥更是不容分毫失誤，除了關係到病患的病症治療外，也因癌症用藥的藥費昂貴，不能有所損差。

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每次進到癌症用藥調配的負壓隔離室，不只要穿上防護衣、戴上手術帽，N95口罩、鞋套、手套緊緊包住像個太空人，而且一待就是要4小時，也因此，醫院藥劑科在挑選適合擔此任務的人才方面，細心、耐心足夠、不浮躁就成了必要的條件，她就擁有這樣的特質而被培訓為化療藥師。

▲台南市立安南醫院賴奎佑藥師，在台南市藥師公會舉辦各大醫院的大規模公開票選活動中，獲得該醫院最多病患票選為服務最親切藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

問她在醫院工作真的就一帆風順，沒有受挫嗎？她說有時也會挨病人的罵，例如長期用藥的慢性病連續處方箋病患，遇到回診醫師換藥時，直接沒理由的被病人大聲質問為什麼醫師要改藥，要開這個藥？或是過年前領藥病患多，病患久候不耐大聲咆哮，除了要盡到安撫的責任，同時也要幫病患問明醫師換藥的原因來解決問題，她說這個病患忙完，下一個病患馬上就來了，沒空鬱卒，心情需瞬間轉換。

已在安南醫院服務4年半的她說：最大的感慨是每次遇到民眾來醫院幫家中父母親領藥，在用藥指導時，民眾根本不知道父母親在吃什麼藥、有什麼疾病，常常直接就回她說「我父母親應該吃過吧？他們應該知道怎麼吃吧？我很忙、不知道、回去再問他們。」，讓她感慨良多，也呼籲為人子女的，應該要多關心父母親的健康，知道父母親在吃什麼藥，該怎麼吃，該怎麼來使用這些藥物，才是為人子女該盡的孝道之一。

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