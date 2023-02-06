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三大國家級永續場館！歌劇院邁向綠色劇場　「發電地板」零碳排演出

▲▼台中國家歌劇院，臺中國家歌劇院。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲歌劇院持續邁向「綠色劇場」。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／台北報導

疫情自2020年起衝擊表演藝術，也為國表藝中心各館團帶來新的啟發，其中台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營藝術中心都跟進全球，將重點放在「數位發展」及「綠色場館」，並呼應聯合國提出的「永續發展目標」。像是兩廳院持續深化，歌劇院更有節目設計「發電地板」裝置，以全程零排碳、身體造電的綠能參與式演出。

▲▼三大國家場館持續邁向「永續」，打造「綠色劇場」。國表藝中心各館團分享年度報告及計畫。（圖／記者林育綾攝）

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▲國家表演藝術中心各館團持續邁向「永續」。左至右：國家交響樂團執行郭玟岑、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、國家表演藝術中心董事長高志尚、臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（圖／記者林育綾攝）

國表藝中心董事長高志尚表示，政府已將「支持文化發展」納入公司治理評鑑指標，預期表演藝術發展將會透過社會資源的廣為投入，帶動更多的可能性。從永續觀點來看，藝術是提升台灣社會整體人文素養很重要的養分，期待企業資源投入藝文，讓國人製作和演出更多好的節目，培養出更多的優秀藝術家，也讓更多的民眾欣賞藝文。

▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲兩廳院將持續以「永續共融」的核心精神落實場館營運。（圖／記者屠惠剛攝）

其中兩廳院將持續以「永續共融」的核心精神落實場館營運，承接先前的階段性盤點基礎，以永續行動呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs）指標中的11項指標，並繼續深化發展，將於2023年進行溫室氣體排放盤查及揭露，制定場館永續目標，達成綠色永續、文化平權、社會共好的目標。

另外成為「智慧劇場」也是兩廳院的重要目標與核心精神，在內容創建上，「5G企業專網」將由戲劇院拓展至國家音樂廳，進行整體佈建，期待擴大IP內容產製、傳播及商轉效益。

▲▼三大國家場館持續邁向「永續」，打造「綠色劇場」。國表藝中心各館團分享年度報告及計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院以永續行動呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs）指標中的11項指標，並繼續深化發展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼三大國家場館持續邁向「永續」，打造「綠色劇場」。國表藝中心各館團分享年度報告及計畫。（圖／記者林育綾攝）

而台中國家歌劇院也持續朝向「藝術永續，綠色劇場」目標，像是2022年入選的作品《在消逝之前，能不能喜歡我？》，創作團隊與國立中興大學材料與工程學系合作設計「發電地板」裝置，以全程零排碳、身體造電的綠能參與式演出，供應表演所需的電量，經過一年多的時間孵育，5月將於Arts NOVA系列首演。

另外，歌劇院今年將陸續造訪歌劇院的巴羅蘭德芭蕾舞團、荷蘭舞蹈劇場、侯非胥．謝克特現代舞團，都將比照去年阿喀郎．汗舞團《叢林奇譚》的模式，以無大型舞台佈景國際運輸，或佈景道具在台製作的方式，減少國際間移轉的碳足跡。

▲▼三大國家場館持續邁向「永續」，打造「綠色劇場」。國表藝中心各館團分享年度報告及計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲台中國家歌劇院也持續朝向「藝術永續，綠色劇場」目標。（圖／記者林育綾攝）

11月的自製舞台劇《R&J》，也將參考英國《劇場綠皮書》（Theatre Green Book）的節目製作指引，針對節目各個面向尋找環境友善的替代方案，將「綠色劇場」概念落實於製作流程內。而衛武營衛開幕至今5周年，也將持續以現有根基，塑造兼容創造力和永續發展的國際級場館。

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