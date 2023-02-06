隨便買都破百元！　他問「自煮到底省在哪？」　內行曝兩大關鍵

▲許多人自己下廚，以達成省錢的目的。（圖／記者林懿捷攝，下同）

網搜小組／林懿捷報導



近來物價上漲，外食越來越貴，不管點外送，還是買便當，一餐超過100元已很平常，但薪水沒有調升，讓許多人吃不消，不少人為了省錢自己煮飯，但真有省到嗎？有網友在批踢踢發問，「去超市隨便挑個肉，就要破百了，自己煮飯到底省在哪？」釣出內行人提出「到菜市場買食材、一次煮多餐」兩大關鍵！

現代人越來越重視健康，加上外食不斷漲價，不少人開始自己下廚，不僅對餐費的掌控度高，而且營養選擇也比較豐富。有網友在八卦板提問，「最近公司餐廳漲價，懶得去吃了，一餐預算100，本肥宅去全聯隨便挑個肉就要破百了，連個菜也沒有，外面100元便當都3菜+1主菜了，自己煮根本不可能比較省吧！」

文章引來許多自己下廚的網友回應，「外面餐廳食材成本大都是三成上下，自己煮絕對比較省」、「買菜錢500～600我能煮一個禮拜」，還有人提出關鍵，要量多才划算，「只煮一個人的份的確很難省」、「煮大量，比方一次煮一個禮拜的份才會省」、「假日早上買好一整週的菜，比如一把青菜20，外面會拆成四份一份賣你35，那你也能拆成四份」，「就算只便宜一點，但自己煮衛生又安心」。

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綜合網友們的建議，到菜市場買食材、一次煮多餐是省錢的秘訣，自己煮要考慮許多問題，像是採購食材的份量、採買食材的地點、一次烹飪的份量、健康均衡的考量等，都是會影響自己下廚花費的原因。

▼自己烹飪可以決定想吃什麼類型、計算營養價值。