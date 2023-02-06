新北消防大隊長佈達　局長黃德清：強化新北救災戰力

▲▼ 新北消防局大隊長佈達，強化新北救災戰力 。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市府日前宣布今年度人事，消防局原教育訓練科科長楊勝閔，榮調瑞芳區區長，消防局也因此調整部分內、外勤單位主管，今6日舉辦各大隊長佈達典禮，消防局長黃德清表示，期許新任的大隊長都能迅速就戰鬥位置，在新職務崗位發揮所長、展現價值。

新北市府日前宣布，消防局原教育訓練科科長楊勝閔榮調瑞芳區區長。消防局也因此調整部分內勤單位主管，包含：秘書室主任賴哲祥調任教育訓練科科長，並由資通管考科秘書張志民陞任秘書室主任。車輛保養中心主任李金城調任消防宣導科科長，指揮中心主任李宇松調任車輛保養中心主任，並由指揮中心秘書蔡志鴻陞任指揮中心主任。

此外，救災救護大隊大隊長也調整與分配，由第二救災救護大隊大隊長黃弟勝、第三救災救護大隊大隊長陳志德、第五救災救護大隊大隊長鍾世銘及第七救災救護大隊大隊長鄭向晃等4人佈達。

消防局長黃德清表示，本次佈達之4位大隊長皆具備多年內外勤經歷與豐富的災害搶救經驗，盼透過職務歷練方式，增加大隊長不同轄區實務經驗，有效強化新北市消防救災戰力。期許新任的大隊長都能迅速就戰鬥位置，在新職務崗位發揮所長、展現價值，並領導團隊成員積極做好公共服務。