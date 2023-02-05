天堂真的存在？女博士死亡15分鐘「體感5年」　被神祕山脈環繞

▲琳達分享自己的死後體驗。（圖／翻攝自NDE Diary YouTube）

圖文／CTWANT

世界上有許多不同文化和宗教，卻對死後世界有著極為類似描述。一名擁有博士學位的女子就分享自己的死後體驗，表示她在臨床死亡的15分鐘裡，看到比聖母峰大3萬倍的山脈，還能在一念之間，造訪任何想看的地方。

據《每日星報》報導，琳達（Linda Kramer）在YouTube分享瀕死體驗，表示她在2001年5月6日清晨上洗手間時突然感覺進入了深度睡眠，實際上卻經歷了15分鐘的「臨床死亡」，並透露當時看見的死後世界。

她表示，身處在那個難以形容又彷彿不存在時間的世界，若要以現實邏輯來描述，現世裡的15分鐘，在那邊有如「待了5年」，指出當時除感受到不斷墜落外，還能以「任何想要的形式出現」，並只需要一念之間，就能造訪任何想到的地方。

但特別的是不論身在何處，「我身後都有個巨大山脈，比聖母峰大3萬倍的山脈」，琳達指出，在這個被她稱為「花園」的地方，能看到微縮小屋般的杜拜、摩天大樓以及湖泊，並在宛如全景般世界裡，和那裡的人互動，或是「成為他們」。特殊的瀕死或死後體驗，掀起無數網友熱烈討論。

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