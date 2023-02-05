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星雲法師長年受糖尿病所苦　病痛纏身多年笑看生死

生活中心／台北報導

佛光山創辦人星雲法師今辭世，享耆壽97歲。星雲法師長年受糖尿病所苦，近年也多次因身體狀況而進出醫院、開刀，不過他面對病痛卻依然開朗，堅持參與公開活動，笑看病痛甚至充滿感激。他受訪時曾說：「把病痛當作好朋友，人生會有不同想法，心情也會很輕鬆！」

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（圖／資料照）

▲佛光山星雲大師圓寂。（圖／資料照）

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星雲法師近年歷經多次手術，他1995年因心臟冠狀動脈阻塞，在台北榮總接受冠狀動脈繞道手術；2003年因慢性膽囊炎開刀割除膽囊；2011年曾二度中風住院治療，加上長年罹患糖尿病。據了解，星雲法師晚年外出行動幾乎都靠輪椅代步，甚至雙眼都看不清，提筆寫最愛的書法都有困難。

星雲法師2003年手術割除膽囊後，曾自嘲自己是「無膽」之人，在寫給信眾的公開信中也說：「在複雜的人間還是『膽小』、『謹慎』為好」，但他對於病痛生死，其實從不在意。

他曾在《人間福報》專欄「貧僧有話要說」撰文表示，年輕的時候最顧忌自己死亡的時候非常痛苦，一直在訓練自己應該怎麼死亡才是最好，後來也不知道自我的磨練到什麼程度，「但我不計較死亡，只要不痛苦，當它睡覺、安眠就好，人的一生活的歲數多少不重要，重要的是你留下的生命意義！」

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星雲法師長年受糖尿病所苦　病痛纏身多年笑看生死
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