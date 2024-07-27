台中后里高接梨災損落地泡水三天　楊瓊瓔促農業部連夜公告現金救助





▲凱米重創台中后里區高接梨，楊瓊瓔促農業部連夜公告現金救助。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

對於凱米颱風挾帶強風豪雨造成台中后里地區的高接梨農損嚴重，許多梨子遭強風吹斷果梗，至少三分之一的梨果落於套袋內或連同套袋掉落地面，有的嚴重損失甚至達五成，台中立委楊瓊瓔表示，后里地區的寶島甘露梨僅達8分熟，還需20天才能成熟，卻已因颱風吹襲而遭受重創，在與相關單位會勘災損情況後，農業部加速啟動現金救助程序，昨晚連夜公告台中市為符合現金救助及低利貸款地區，以協助梨農渡過難關。

楊瓊瓔26日下午前往后里高接梨災損區勘查，與包括農糧署、農業改良場、台中市政府農業局、后里區公所、后里區農會、台中市議員陳本添、邱愛珊，以及后里區義里里長林東成等人，一起走訪受災梨園。

看到災後慘況覺得無奈又無助的梨農班長吳國樑表示，這是他們種寶島甘露梨5年來首度遇颱風，颱風帶來的西南風造成梨子未成熟時便落果，等於是報廢。雖然參加了高接梨颱風保險，但賠償金額僅為投資的20%左右，無法彌補實際損失，至少三分之一的梨子已經落在套袋內，部分果實經過三天大雨泡水後已經腐爛。

農業部台中區農業改良場徐錦木助理研究員表示，后里地區的高接梨主要為寶島甘露梨，生長期約需210至220天，此次颱風的強風大雨造成梨子落果，連日的暴雨也會引發梨果水傷，預計一週後損害會更加明顯。

台中后里區長賴同一也指出，后里區種植約200公頃高接梨，寶島甘露梨占6至7成，颱風天前無法搶收，強風一吹果梗就斷，部分梨園的果實損失達五成，「寶島甘露梨一年只有一次收成機會，若收成不佳，將使梨農面臨艱困的一年」。

對於果園災損嚴重，楊瓊瓔雙手捧著數斤重的寶島甘露梨不捨地表示，這些甘露梨只有8分熟，還要再20天才能採收，因風災落果在梨袋內，看到寶島甘露梨的損失，心情十分沉重。

楊瓊瓔表示，為了緩解梨農的困境，相關單位會勘後不到8小時，農業部連夜公告台中市為符合現金救助及低利貸款地區，期望能夠為受災農民提供必要的幫助。

對此，農糧署中區分署台中辦事處主任陳瑛表示，針對梨子的災損已同農業局、區公所、專家啟動四方會勘，先行勘查東勢地區後接著進入后里，鑒於災情嚴重，農糧署會加速啟動現金救助程序。