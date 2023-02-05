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高雄女負氣帶13歲兒離家出走　警靠Uber Eats外送找人

▲▼高雄一對夫妻因煮飯問題吵架，母親憤而帶13歲兒離家，警方查出母親是Uber Eats外送員，載兒一起送餐。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄一對夫妻因煮飯問題吵架，母親憤而帶13歲兒離家，警方查出母親是Uber Eats外送員，載兒一起送餐。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名13歲的少年小彬(化名)，日前父母親因煮飯問題發生爭吵，母親憤而帶小彬離家出走，母子5天音訊全無，小彬父親擔心母子安危，報警尋求協助。少年警察隊接獲通報後，以手機定位追查，查出母親是Uber Eats外送員，還載兒子一起送餐，於2天內找到到母子，小彬母親向警方承諾，會和丈夫好好溝通，絕對不會影響兒子受教權。

高雄市警察局少年警察隊於1月31日，接獲13歲少年小彬（化名）失蹤報案，警方從報案的小彬父親了解，原因竟是事發當天，他與妻子因煮飯問題發生爭吵，妻子憤而帶著放寒假的13歲兒子離家出走。

小彬父親向警方表，因5天以來，全無妻兒音訊，憂心2人安危，另外也擔心兒子只開學後，是否有返校上課，只好趕緊報警，希望警方幫忙協助找回妻兒。

▲▼高雄一對夫妻因煮飯問題吵架，母親憤而帶13歲兒離家，警方查出母親是Uber Eats外送員，載兒一起送餐。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方運用所得情資，輔以科技偵查追查母親與少年足跡，查出母子2人曾出現在新興、苓雅等地區，但行蹤飄忽不定，起初找尋並不順遂，後續得知小彬母親兼職Uber Eats外送後，改用以車追人的方式，再加上監視器過濾分析，總算於2日在自強路超商前尋獲母子。

警方表示，小彬的母親為生計而兼職Uber Eats，因逢寒假期間，小彬貼心坐母親的外送機車後座，幫忙協助送餐，年紀雖小卻相當乖巧，而小彬母親對於警方的用心也深表感謝，並表示不會輕忽孩子的教育，同時也承諾會找時間與丈夫溝通，絕對不會影響兒子受教權。

警方見母子2人互動融洽，勸說登記資料後離去，後續通報社工協助溝通，並請學校注意開學後，小彬有無返校上課。

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