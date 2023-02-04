武陵櫻花季2／7登場！每天限6千人次　賞櫻專車「還有6成空位」

▲武陵櫻花季賞櫻專車。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵櫻花季下周二(2/7)開跑，每天限量管制6千人次進場，公路總局表示，賞櫻專車尚有6成餘票，民眾可多加利用。

武陵櫻花季2月7日登場，將持續至2月28日為22天，包含和平紀念日連續假期。櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊的遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，規劃平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。

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櫻花季期間中124線無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入，須搭乘公共運輸前往。

公路總局規劃國光客運「台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6條公共運輸接駁服務路線，各路線車票皆已開放預售。

公路總局表示，目前國光客運預售票已售出約3成5、豐原客運梨山至武陵已售出912張，櫻花季期間每日皆有餘票，各轉運站（除三星外）亦提供現場售票服務，民眾可多加利用。

公路總局表示，武陵農場櫻花季疏運即將展開，目前場內各類櫻花已逐漸盛開，花季開始後花海將更加盛況；目前仍有賞櫻專車車票，請要前往賞櫻的民眾多多預約賞櫻專車，搭乘大眾運輸前往享受花枝招展的饗宴。