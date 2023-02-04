來不及上大學！健康男22歲前夕「睡夢中猝死」　才知心臟有這問題

▲ 威廉斯生前身體並未出現異狀。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名年輕男子平時身體沒有任何異狀，看似相當健康，22歲生日前夕竟在睡夢中猝死，事後才發現他心臟腫大，恐怕死於未被發現的心臟疾病。他生前正準備攻讀大學，本應擁有光明未來，突如其來的噩耗令家屬悲痛不已。

根據《鏡報》，昆士蘭州瓦拉維爾（Wallaville）21歲男子威廉斯（Rickson "Ricko" Williams）1月11日在家中睡著後再也沒能醒來，當時距離他的22歲生日只剩下6天。家人在他死後才得知他心臟腫大，可能患有心臟疾病卻不自知，確切死因仍有待釐清。

母親賴特（Tanya Wright）坦言，家人仍對他的離去感到震驚。兒子去世隔天，她在臉書發文寫道，「我沒想到會寫下這篇文，但我仍必須這麼做。所有認識我們的人都知道瑞克森對我們來說有多重要，以及他的離去對我們的生活和家庭會有多大的影響。」

威廉斯生前正準備開始攻讀音樂學士學位，4年前搬到瓦拉維爾斯之前曾從事園藝工作。家人在募資平台GoFundMe上寫道，「他熱愛生活，總是想成為主角。雖然經濟支持不能讓他回來，但希望這能幫助我們給他應有的告別，讓我們能夠哀悼意外失去的兒子和兄弟」，截至目前已募得6630澳幣（約新台幣13.8萬元），距離1萬澳幣目標還有一段距離。