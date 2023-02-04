▲癌症時鐘快轉！「5K挑戰」縮小照顧差距，台癌粉紅健走已繞地球一圈。（圖／pexels）

記者嚴云岑／台北報導

癌症時鐘年年快轉！衛福部統計顯示，110年有5萬1656人因癌症喪命，較109年快了20秒。今（4）日正逢「世界癌症日」，國際抗癌聯盟（UICC）訂定為期3年的目標，縮小癌症照護差距（Close the care gap）今年主題為5公里挑戰。台灣癌症基金會也響應實施，於今年1月13日至1月31日辦理全國「粉紅線上健走」活動，目前累計步數已可繞地球一圈。

國際抗癌聯盟今年的5公里挑戰（5K Challenge）是呼籲全民動起來，不論健走、跑步、登山、騎腳踏車，都要堅持做滿5公里。台灣癌症基金會的「粉紅線上健走」活動，是鼓勵國人在自家附近或全台美景健走，可用里程APP紀錄並登記於網頁中，完走者除了可獲得證明，還可獲得抽獎機會。

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台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，今年春節連假長，有超過2500人參與粉紅健走，響應者遍佈全台與離島，甚至香港也有100多人參與。截至1/31累計里程數高達5萬0758公里，等於繞了地球一圈又多了1萬多公里。參與者蕭小姐回饋，為了累計里程換取抽獎機會，讓她養成每日健走習慣，原本偏高的三酸甘油脂與膽固醇，1個月走下來也恢復正常值。

▲台灣癌症基金會粉紅健走累積公里數已繞超過地球一圈。（圖／台灣癌症基金會提供）

國際抗癌聯盟指出，癌症為全球死因第二位，每年有一千萬人死於癌症，死亡風險又以抽菸、飲酒與肥胖居前三名。依據2019年資料顯示，全球逾900萬例癌症死亡病例中，有445萬例都是因高風險因素引起，呼籲各國政府透過加課稅、限制廣告、改善標示與教育大眾降低癌症死亡率。

賴基銘表示，在台灣，癌症也連續40年成為國人死因之首，發生時鐘與死亡時鐘也連年快轉。據109年癌症登記資料顯示，平均每4分19秒就有1人罹癌，每年約有超過12萬人罹患癌症。但如國際抗癌聯盟所呼籲，癌症是可以預防的，癌症的發生與生活習慣像是飲食、運動、肥胖、菸害密切相關，國人只要落實蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸檳以及定期篩檢，就能降低6至7成罹癌風險，遠離癌症威脅。