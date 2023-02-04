「跟你師不師無關」1封拒絕信紅23年！本尊尷尬現身　網朝聖笑翻

▲這封拒絕信又重出江湖了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看到，臉書跳出多年前的發文回顧，忍不住PO網分享，只見一位國中妹寫信打槍男同學的告白，上面童言童語地指出原因，還安慰對方「別想太多，與你師不師（應為帥）無關。」事實上，這封拒絕信已流傳23年之久，如今PO文再掀熱論，也釣出男主角苦笑留言。

網友在「爆廢公社二館」貼出這封年代已久的拒絕信，並笑說「不知道當時的陳宇欽小朋友，現在還記得嗎？希望你已經找到女朋友了，不知道為什麼，以前覺得回這封信的女孩很天真，但現在看卻感受到滿滿的惡意。」

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從這封信可見，女孩直言，雖然拒絕對方，但仍能當朋友，也不希望男生為此難過，更一副小大人的口吻道「不是因為你師不師（應為帥），而是有我的原因。」

女孩列出打槍的5點理由，首先她是一位女童軍，不能交男友，第二則是因為兩人都年紀尚小，還不適合談感情的事，接著陸續寫道「3.你是個資優生（怪怪的）。4.跟你外貌無關，但我有點在意。」

▲本尊現身留言，而他早在13年前就曾受訪過。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

最後她更坦言，現在還不想交，而且國小時就有很多人追她，但沒一個成功，「所以你別想太多了。」

對此，網友們紛紛笑回，「別太在意，陳宇欽。你很師的」、「讀信之後的二次傷害」、「跟你外貌無關，但我有點在意」、「我有點在意哈哈哈哈哈，好有自信的女孩」、「倒插三把刀」、「原來是師不師的問題啊，早說嘛」、「傷害不大，但侮辱性極強」；就連男主角也現身留言，無奈表示「不要這樣。」

有趣的是，男主角早在13年前就曾接受訪問，當時他和女同學還有聯絡，儘管被拒絕有些不甘心，但兩人後來成為很好的朋友。