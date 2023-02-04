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快訊／駁斥中國民用科研飛艇誤入　美國防部記者會：就是偵察氣球

中央社

美國國防部今天反駁中國方面指稱中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」，侵犯美國領空並違反國際法，「這是不可接受的」。

▲美國國防部反駁中國方面指稱誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」。（圖／路透）

美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，外界高度關注。中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。

對中方的說法，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）予以駁斥。他今天在例行簡報中表示，知道中國的聲明，但「事實是，我們知道這是一個偵察氣球（Surveillance balloon），我不能說得更具體了」，氣球確實侵犯美國領空並違反國際法，「這是不可接受的」，美方也在多個層級直接向中方表達這一點。

▼美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）稍早在五角大廈接受媒體提問。（圖／翻攝自twitter／@DeptofDefense）

▲▼美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）在五角大廈說明。（圖／翻攝自twitter／@DeptofDefense）

至於氣球的確切位置，賴德表示，氣球目前在美國中部，向東移動，預計會在美國領空停留數天，美方持續監控中。氣球高度約在6萬呎高空，遠高於民航交通高度，具可操作性，且改變航向。鑒於未造成人員與軍事威脅，目前尚未打算擊落，但會持續評估各種選項。

中國偵察氣球出現在美國領空，為美中關係新添緊張。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂2月5日至6日的中國訪問行程也受此事件影響，在今天稍早宣布延期。

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