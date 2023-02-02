人夫懷疑美體妻有小王請徵信　業者竟恐嚇「要不要用錢買名譽」

▲丈夫懷疑老婆有外遇找徵信業者，業者竟跑去恐嚇妻子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子懷疑李姓妻子有小王，於是請了翁姓、鄭姓徵信業者跟監蒐證，翁、鄭兩人拍到李妻和歐姓男子在美容工作室約會的相片和影片後，竟直接上門問李、歐「要不要花錢買名譽？」、「可以解決的話救大家保密」，「不見棺材不掉淚」，沒想到李、歐兩人直接報警抓人，檢方偵查後依恐嚇罪將兩人起訴。

檢方指出，陳男和李妻結婚後，李妻自行開設美容美體SPA工作室，但陳男一直懷疑妻子在外「有人」，於是在去年1月間找上翁姓、鄭姓徵信業者跟監蒐證，而去年2月果然拍到李妻和歐姓男子在工作室約會的證據。

去年2月19日中午左右，翁、鄭兩人就進入李妻開設的工作室內，拿出「證據」要兩人花錢了事，問「要不要花錢買名譽？」、「可以解決的話救大家保密」，「不要不見棺材不掉淚」、「要告我恐嚇也沒關係」。

沒想到李、歐兩人不受威脅，還將翁、鄭的恐嚇過程錄音，直接報警抓人，翁、鄭兩人在偵訊時坦承不諱，被警方依法移送，高雄地檢署今日偵結，依恐嚇罪將兩人起訴，並聲請簡易判決；至於聘請徵信業者的陳姓丈夫則因證據不足，獲不起訴處分。