職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭「鹹濕短訊」崩潰提告　判賠30萬

▲潘冠翰。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台灣職籃P.League+新竹街口攻城獅前鋒潘冠翰110年與女球迷發展婚外情，畸戀曝光後潘隨即遭到球隊釋出，兼任藥師、模特兒的元配也崩潰提告，對潘及小三求償50萬元。台北地院簡易庭一審判賠25萬，二審合議庭考量2人行為對婚姻破壞、影響甚鉅，因此改判2人應連帶賠償30萬元確定。

潘冠翰身高逾190公分，畢業於UBA名校高師大，職業生涯在SBL裕隆發跡，109年轉戰剛成立的P.League+新球隊攻城獅隊，不料110年即爆發婚外情，妻子忍無可忍提出告訴；球隊也因潘的個人行為違反球隊管理規範、嚴重影響球隊形象，因此予以釋出。

判決書指出，潘冠翰107年3月與元配結婚，2人育有1子，不料110年2月起即與女球迷交往，雙方在通訊軟體中以老公、老婆互稱，更頻繁傳送鹹濕短訊，「我們五天沒打砲了、濕不了了、沒有魅力了、沒有性慾了」、「你現在表現這麼愛我」、「昨天抱不夠、晚上再來、我只要你」、「你要不要去問看看你跟你老婆能不能成功離婚..哈哈哈！」潘妻發現後心碎提告，並請求2人連帶賠償50萬元。

潘男辯稱，婚後因工作關係單獨住在球員宿舍，因此與妻子常發生爭執，在孩子出生後，妻子仍專心經營社群軟體事業，無心於家庭，他只好長期通勤新竹、台北間照顧孩子，日子久了婚姻關係早已出現裂痕，2人生活步調也漸行漸遠，婚姻已名存實亡，妻子也曾多次主動提出離婚，但他考量孩子年幼而未同意；110年2月間，潘結識女球迷，2人意亂情迷下發展婚外情，但仍因婚姻關係存續而心知不妥，更對家庭深感愧疚，2人遂於同年3月底分手，未再聯絡。

台北地院簡易庭一審認為，婚外情情節屬實，判處潘男及小三應連帶賠償元配25萬元；案經上訴，二審合議庭審酌，小三明知潘為有配偶之人，仍選擇介入婚姻，甚至還與潘討論如何與元配成功離婚，破壞家庭幸福，致使元配受到極大打擊，精神痛苦非常，考量2人對婚姻破壞、影響甚鉅，衡量經濟情狀後，判潘與小三應連帶賠償30萬元確定。