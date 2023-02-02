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龍山寺前搶地盤！街友「邀開房」問女尼：一晚5千要嗎　下場超慘

▲▼龍山寺外觀。（圖／取自Google Maps）

▲台北龍山寺前有遊民和比丘尼因爭地盤爆爭執。（示意圖／取自Google Maps）

記者郭玗潔／台北報導

台北龍山寺前胡姓街友和比丘尼因爭地盤積怨，竟出言侮辱她「來相X，要來開房間了」、「我一晚給你5000元要不要」，還恐嚇「我要是不爽把你打死跟你說」，過程都被比丘尼錄下並報警。台北地院審理，依胡男犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元；胡另被依誹謗罪判處罰金8千元，可易服勞役8日。

據了解，平常坐著輔助電動車的胡男，經常在龍山寺前人行道乞討。2021年3月間胡男得知，有街友朋友與在同地化緣的比丘尼因搶地盤發生衝突，胡男憤而找比丘尼理論，事後被比丘尼控恐嚇，但檢察官認為雙方因一時氣憤口不擇言，因事證不足等理由處分不起訴。

胡男心中怨恨，2021年12月26日下午見比丘尼來化緣，又羞辱她說「我們兩人要來相X，要來開房間了」「X你娘，神經在看經」、「尼姑性騷擾我，尼姑。」、「來我家睡，我一晚給你5000元要不要」等語，還恐嚇她「你爸3天打你1次」、「我要是不爽把你打死跟你說」，讓比丘尼憤而錄影報警。

胡男到案說明後，仍不知悔改，又於同月30日對她說「可以X我娘嗎」、「出來就騙人騙到現在已經2年半你要死嗎」、「龍山寺尾巷子口有一個出家女師父在這邊招搖撞騙」，氣得比丘尼再度報警。

法官檢視錄影證據，認為胡男智識正常，卻不以理性解決衝突，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元；胡另涉誹謗罪部分，判處罰金8千元，可易服勞役8日，全案還可上訴。

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