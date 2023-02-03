20多歲女快篩陽「摔落樓梯間昏迷」　搶救5天不治死因曝

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內105例死亡，創下203天來新高，當中最年輕為一名20多歲女性，本身有慢性精神疾病，接種三劑疫苗，1月22日快篩陽性之後被發現於樓梯間摔落昏迷，送醫急救收治加護病房，後續出現休克、腦震盪及急性呼吸衰竭等，病況惡化，搶救5天仍不幸過世。

指揮中心公布，今日新增25104例本土個案，373例境外移入，確診個案中新增105例死亡。本土個案方面增幅達4.1%，有縮小趨勢，但單日死亡個案則創下203天以來新高紀錄。

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▲指揮中心公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲女性， 有慢性精神疾病史，曾接種3劑疫苗，1/22快篩陽性後被發現於樓梯間摔落昏迷，緊急送醫，經急救後恢復生命徵象收治加護病房，醫院亦通報新冠確診，但後續因出現休克、腦震盪及急性呼吸衰竭等，病況惡化，不幸於1/26過世。經司法相驗開立死亡診斷為肺炎併多重器官衰竭、新冠病毒感染。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為53例男性、52例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、100例具慢性病史、64例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年1月30日，死亡日期介於今年1月14日至1月31日。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）