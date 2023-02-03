估「室內脫口罩」最快2月下旬放寬！專家：中小學、百貨公司仍要戴

▲大眾運輸仍需要強制戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心仍還未宣布室內口罩解禁相關措施，公衛專家表示，除了視疫情情況，主要也要考量整體民意感受，建議第一階段可增加正面表列強制戴口罩場所，包括大賣場、百貨公司、演唱會、超過500人大型活動和幼稚園、中小學也可以研擬加入。另外，預計2月中旬後，疫情穩定之後，就可以宣布實施。

針對口罩解禁，指揮中心規劃春節後進行第二階段口罩鬆綁，目標就是室內脫口罩，但指揮官王必勝昨表示，目前加護病房佔床率滿，還有口罩議題牽涉所有國人，各部會都有很多意見，另外現在疫情情況仍處於春節後反彈，所以還需要再多觀察幾天，會延遲宣布相關政策。

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對此，新光醫院副院長、公衛專家洪子仁受訪時指出，台灣在去年12/1解禁戶外口罩，可能後來也有要跟進國際，考慮解除室內口罩令，但後來應該是考量整體民意，所以政策暫緩，雖然現在還在討論中，不過整體來說不太會影響開放時程，預計全球都會在4月份左右開始逐漸開放，當然前提是中國大陸疫情沒有特別變異。

▲專家建議，初步可把百貨公司納入強制戴口罩場所。（圖／記者劉維榛攝）

洪子仁說，美國將在5/11解除新冠肺炎的緊急公共衛生事件，日本也將在5/8把傳染病分類降為第五類流感等級，值得注意的是，世界衛生組織（WHO）突發事件委員會有很高的機率在4月底，要把新冠從「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」中移除，如果一切都如時程，那台灣跟進性的可能很高。

至於戴口罩場所，洪子仁建議，一開始可以正面表列多一點的場所，除了必須戴口罩的長照機構、醫療院所和大眾運輸之外，大賣場、百貨公司、國小、國中、超過500人的大型活動、演唱會，都可以大概晚一個月再去研擬開放，讓整體政策推展不要那麼讓民眾有疑慮。

洪子仁強調，如果突然全面放寬，只留長照、醫療院所和大眾運輸3個場所，民眾可能多少會覺得不放心，所以一開始強制場所可以多一點，預計2月中旬後，疫情趨緩平穩後，就是宣布政策的好時機，實施之後兩個禮拜討論一次，直到全面開放。