周六立春煮財水　命理師曝撇步催出整年超旺財運

▲命理師湯鎮瑋分享，本周六立春可把握2吉時煮發財水。（示意圖／ETtoday資料照）



記者隋昊志／綜合報導

本周六（4日）將迎來兔年第一個節氣「立春」，也是個開運的好時機。有「命理界阿湯哥」之稱的湯鎮瑋，在臉書分享煮財水的撇步，輕鬆就能迎財旺富，將財運源源不絕的催出來。

命理老師湯鎮瑋日前在臉書粉絲專頁分享「立春」煮財水的方法，當天可在「上午11時至下午15時」，或「晚間19時至23時」2個吉時，將總數168元的硬幣洗刷乾淨，在上述2個時段放入水裝到8分滿的鍋子中煮滾，待財水煮沸後再讓多滾1至3分鐘。

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▲命理師湯鎮瑋分享，本周六立春可把握2吉時煮發財水，將整年的財運催出來。（示意圖／記者許宥孺攝）



湯鎮瑋表示，財水煮好後，再將財水移到財方正南方，地點以客廳為主，讓蒸氣薰散後，靜放1個小時以上，等到財水冷卻後，可以裝入寶特瓶，或者其他不限材質的加蓋容器中，並用紅紙寫上「立春發財」以及「自己的名字」貼在瓶身，裝瓶的數量沒有限制。

此外，湯鎮瑋指出，煮完財水的錢幣，可放入家中的聚寶盆或存錢桶，也能存入銀行，裝瓶的財水可以放置在家中或公司大門後的地上，也可以放在櫃子、明財位、收銀台、保險櫃等，亦或是流年南方、北財位。



湯鎮瑋提醒，煮好的財水不能飲用，也因為滾燙務必要小心，留意自身安全，至於去年的財水，可以倒入家中盆栽，或者是廚房水槽、流水盆、魚缸即可。