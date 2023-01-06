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通風報信害友遭押走討債「凌虐到骨折」　藝人張魁長子要賠20萬

▲▼張魁眼眶泛紅。（圖／記者林世文攝）

▲資深藝人張魁的長子，因為洩露友人行蹤害對方遭逼債凌晨，被法院判決要賠償20萬元。（圖／記者林世文攝）

記者黃哲民／台北報導

資深藝人張魁的長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引，被控2018年計誘犯下數千萬元詐騙案的涂姓友人露面，害對方遭人押走討債，張覺引刑案被依幫助妨害自由罪判刑3月，他上訴堅稱無辜、否認設局，涂男批張覺引通風報信使他遭毒打到腰椎骨折、身心痛苦，提告求償精神慰撫150萬元，台北地院判張覺引須賠20萬元，可上訴。

涂男與母親自稱有管道低價取得美國潮牌鞋款，每雙鞋轉賣可獲利6成到15%，從2013年到2017年坑騙周姓男子與黃姓婦人各2400多萬元與1300多萬元，結果血本無歸，黃婦向朋友訴苦，男子黃冠寗與張順清主動幫黃婦追人討債，但始終找不到涂男下落。

張覺引和涂男曾是莫逆之交，也知對方正在躲債、住家附近常有黑衣人徘徊，涂母還差點被押走。2018年7月1日下午，張男受涂男之託，到涂家外頭查看狀況，被黃男2人逼問是否要幫涂男處理債務，張男還被2人帶走，當晚脫困後，張男打電話給涂男說沒事了，約涂男深夜11點多到信義區1家咖啡店碰面。

涂男準時赴約，等候餐點上桌時，張男說肚子痛跑去上廁所，他離座不到5分鐘，黃男2人找1名幫手在隔天(2日)凌晨0點多，衝進店裡拖走涂男，軟禁在新北市樹林區1間夾娃娃機店內毆打討債，警方獲報，2日下午3點多循線救出傷痕累累、左掌與腰椎骨折的涂男，並逮捕黃男2人依擄人勒贖罪嫌送辦，一、二審均依妨害自由罪判2人各6月徒刑、皆得易科罰金18萬元定讞。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

涂男認為張覺引是向黃男2人通風報信的「抓耙仔」，告張男涉嫌共同妨害自由，張男堅稱無辜、否認設局，自稱也一度遭黃男2人擄走，可能是被黃男2人跟蹤而暴露涂男行蹤。

不過法官依黃男2人供述，認定張覺引刻意對涂男隱瞞自己遭黃男2人帶走的情節，卻約涂男碰面再密報給黃男2人從樹林區趕來施暴，但沒參與後續毆打討債行為，一審依幫助剝奪他人行動自由罪判刑5月、二審酌減改判為3月徒刑、得易科罰金9萬元。

涂男因詐欺取財罪被判刑5年6月定讞，正在服刑，他提起民事訴訟，批張覺引的犯行害他蒙受身心痛苦，求償精神慰撫150萬元，張男依舊喊冤，法官不採信張男辯詞，衡量雙方身分地位與經濟狀況，判張男須賠涂男20萬元，可上訴。

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