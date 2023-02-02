蔡英文見美前印太司令戴維森上將　「我們有決心、更有能力保衛家園」

▲總統蔡英文接見「美國智庫『國家亞洲研究局』（NBR）訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日上午接見由美國前印太司令戴維森上將（Philip S. Davidson）率領的美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）訪問團時表示，面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值；她強調，台灣有決心、有信心，更有能力保衛家園。

蔡英文說，這次戴維森（Philip S. Davidson）上將率團來訪，是NBR在疫情後，首次恢復訪台，她要表達最誠摯的歡迎。她說，戴維森上將在印太司令任內就非常關注臺海安全情勢，卸任後也致力呼籲美國關注台海議題，她要藉這個機會特別感謝戴維森上將對台海安全的貢獻。

蔡英文表示，NBR長期關注印太安全議題，經常提出深入的分析，訪團訪賓也都具有相關研究背景，相信透過來訪，台灣和美國在印太安全議題上，能夠有更多的意見交流。

蔡英文認為，面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值。因此，我們以強化全民國防為戰略目標，已經提出兵力結構調整方案，從明年開始，我們將恢復一年期的義務役，也將強化訓練內容和量能。

蔡英文強調，我們有決心、有信心，更有能力保衛家園，我們也非常願意跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作。她指出，台灣和美國除了加強軍事交流，也不斷提升經貿合作，在上個月「台美21世紀貿易倡議」剛舉行新一回合的會議，就整體方向來說，台美之間的貿易將有更多簡便通關和驗證等程序，並且會建立多項雙邊機制平台，讓雙方能夠更有效率解決各項貿易和投資問題。

蔡英文說，台灣和美國在供應鏈、電信安全、科學及技術等各領域，建立更緊密的合作關係，讓台美雙方、區域及全球都能夠有更進步的發展。她強調，台灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量，新的一年會持續凝聚更多力量，為區域的繁榮發展做出貢獻。

▼總統蔡英文接見「美國智庫『國家亞洲研究局』（NBR）訪問團」。（圖／總統府提供）

