蔡英文向對岸喊話「溝通大門始終敞開」　「願意和北京當局對話」

▲蔡英文出席2023大陸台商春節聯誼活動。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日上午出席「2023大陸台商春節聯誼活動」時重申，我方溝通的大門始終敞開，在理性、平等、相互溝通下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受，促進區域和平的可行之道。

蔡英文致詞時表示，這幾年關關難過關關過，在情勢嚴峻的國際情勢中，維持了台灣經濟成長的動能，也確保民眾的正常生活，而今年也會是充滿挑戰的一年。

蔡英文說，政府會持續推動六大核心戰略產業，加速國際的佈局，站穩國際供應鏈的關鍵地位；同時，提出提升中小企業整體競爭力的方案，投入950億預算，協助傳統產業跟中小企業轉型升級。

蔡英文指出，新的一年，政府有四個重要任務：第一，是照顧人民生活；第二，是維持經濟動能；第三，是守護國家安全；第四，則是善盡區域的責任。她強調，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人的共同的期待，推動疫情後健康有序的交流，鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

蔡英文重申，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、相互溝通下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可以接受，促進區域和平的可行之道。

▼蔡英文出席2023大陸台商春節聯誼活動。（圖／記者李毓康攝）