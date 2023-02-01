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台南缺水屋頂福祿壽3仙竟滴水...信眾熱議　廟方：媽祖顯威

記者林悅／台南報導

台南久旱水情不佳，2022年底即轉為黃燈減壓供水，但新市區三舍照明宮廟頂上福祿壽三仙交趾陶雕飾，自1月31日下午3時左右突然「出水」，小水流原本3路，而後匯成1路從中滴落在廟前天公爐前，廟方對此「神跡」百思不解，引起地方信眾熱議，廟方咸認為媽姐顯神威，將一步請示媽祖神諭。

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新市區三舍照明宮主祀天上聖母媽祖，是地方重要信仰中心，三舍照明宮蔡靜侎小姐指出，該廟去年3月重新整修完成，廟頂上根本沒有任何水路管線或水源，但從1月31日下午3時左右，卻一直有水滴下，廟方派員攀爬上廟頂勘查，竟發現「水源」疑似從最頂端福祿壽3仙手中蟠桃所滴下，而水滴源源不絕湧出，小水流原本有3路，最後匯集成1路從廟簷中央滴下，正好落在廟前天公爐的正中央，為何會出現這種現象，令人費解。

從31日下午出現小水流後，就沒有停過，由於滴水量頗多，廟方人員還拿出桶子在下承接，以免造成地板濕滑讓人不慎滑倒。

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡靜侎強調，滴水情況截至目前尚未停止，只是在白天有大太陽照射下，滴水量較小，較不明顯，但水仍持續從福祿壽三仙交趾陶雕飾湧出，廟方人員及地方信眾對此現象大感驚奇，紛紛稱是媽祖神威顯赫由福祿壽三仙展現的「神蹟」。

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於地方熱議，三舍照明宮「真的好神奇，仙桃出仙桃汁！」，三舍照明宮主委方子明說，廟方對此神蹟十分重視，1日晚上將以手轎恭請神明降駕指示，了解是否媽祖等神尊有神諭指示。

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南久旱不雨缺水亮黃燈，惟新市區三舍照明宮廟頂祿壽3仙手中蟠桃卻「出水」，源源不絕匯集滴落，此一「神蹟」引起地方信眾熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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