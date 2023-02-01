NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益



▲NCC1日通過112年立法計畫。（NCC示意圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC（通傳會）1日通過112年立法計畫規劃，包括拉齊廣電三法管制標準、OTT TV法案朝向優先保護消費者權益為目標等，總計將針對4個法律案、9個法規命令案、1個行政規則案進行工作小組研擬後提出草案。發言人翁柏宗表示，尚未獲社會共識的網路監理法案《數位中介服法》不在112年立法計畫中。



翁柏宗說明，修法計畫主要是NCC在日常監理中因個案累積所遇到的一些議題，例如拉齊廣電媒體管制標準，有委員認為，目前《廣播電視法》規定無線廣播電視台股權轉讓需NCC審議許可，但《衛星廣播電視法》沒有相關規定；《衛星廣播電視法》規定新聞製播有事實查證義務，但《廣播電視法》沒有相關規定，規管標準並不一致。





▲OTT TV網路影音是NCC112年立法重點目標之一（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



除了上述的拉齊標準之外，112年立法計畫重點還包括網際網路視聽服務法（OTT TV法案）的研擬，因閱聽者收視行為改變，法案將朝向優先保護消費者權益為目標。

翁柏宗指出，1日NCC討論的是修法目標、立法大架構，至於那些地方需修法、具體條文等細節，都需再到修法工作小組來討論，例如廣電白皮書中，廣電三法在黨政軍條款罰則不可規責的部份，也是修法目目標之一。



另外，業界關心的有線電視、MOD拉齊管制標準，衛廣執照效期6年較無線、有線廣電效期短的議題，是否也獲得NCC重視則有待後續觀察。有業者指出，NCC每年提出的立法目標，最終雖不一定能落實，但具有政策風向的意涵，目前感覺是要「拉緊」對廣電媒體的管制線了！