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大陸 大陸焦點 特派現場

全球央行2022年狂買黃金　購金量1136噸創55年來新高

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲大陸金鋪推出的兔年造型金飾。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

世界黃金協會1月31日發布《全球黃金需求趨勢報告》。數據顯示，全球央行年度購金需求達到1136噸，較2022年的450噸翻了一倍多，創下55年來的新高。此外僅2022年四季度，全球央行就購金417噸，下半年購金總量也超過800噸。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲全球央行在2022年購金需求達到1136噸黃金。（圖／CFP）

《羊城晚報》報導，通脹（通膨）走高也刺激了金條與金幣投資的增長。2022年，全球整體黃金投資需求較上年增加了10%。其中，中東地區2022年全年金條與金幣總需求量達78噸，同比增長42%；歐洲2022年全年金條與金幣總需求量達314噸，同比增長14%。

世界黃金協會中國區首席執行官王立新表示，「各國央行的大力度購金和持續走強的零售黃金投資是全球黃金需求大漲的主要驅動因素。」

市場分析人士則認為，全球經濟衰退風險增加，黃金的避險功能有望發揮資產保值作用，令外匯儲備規模波動更加平穩，「在市場預期部分新興市場主權債務違約風險加大的情況下，黃金具有超主權信用的保值功能，可以助力外匯儲備對衝上述風險。」

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲大陸民眾在店內挑選兔年金飾。（圖／CFP）

世界黃金協會資深市場分析師Louise Street指出，「我們在2022年見證了十多年來黃金需求的最高水平，部分原因在於各國央行對黃金這一避險資產的大量需求。黃金的各種需求驅動因素起到了平衡作用，比如加息潮導致投資者戰術性拋售部分黃金ETF，而通脹走高則刺激了金條與金幣投資的增長。最終，整體黃金投資需求較上年增加了10%。」

相較於全球黃金市場需求的整體飆升，大陸黃金市場在2022年卻表現稍微冷淡，除大陸央行在時隔三年來首度增持黃金，其他黃金需求都出現一定程度的下滑。

對此，王立新認為，大陸的金飾需求和黃金實物投資需求將有望反彈，疫情政策優化後，經濟預計將呈現顯著復蘇，家庭的可支配收入水平有可能隨之提升，加上商業銀行在實物黃金銷售上的持續關注，也將為需求的提振提供支撐，「在儲蓄意願再創新高的當下，作為有效且穩定的價值儲存手段，黃金將很可能繼續吸引大量投資者。」

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