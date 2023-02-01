暗諷趙立堅？美駐中使館發布「拭目以待」表情包遭轟辱華

▲美國駐中國大使館發布「表情包」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美國駐北京大使館定制表情包「鷹小美」30日在微信發布，共有16款造型，除了「Hi」、「謝謝」、「晚安」等基本款，以及應景的「恭賀新春」、「冬季快樂」，還有接地氣的「淡定」、「一起嗨」。但其中一款表情包「拭目以待」，引起眾多大陸網友關注，一部分人認為這個表情包有「辱華」之嫌。

美國駐北京大使館微博30日下午發布「鷹小美」開放下載的通知，截至1日早上，已有超過3200則留言和3.7萬人按讚。不少大陸網友笑稱，「拭目以待太樂了！」、「把站螂們氣炸了」、「哈哈哈哈哈，拭目以待」。

但也有大陸網友稱，「美國駐華大使館的這個表情包是在搞事情吧… 」，「拭目以待，你在嘲諷誰啊？」甚至批評這個表情包有「辱華」之嫌，或要求「請美方停止這種消費我立堅哥哥的行為」。

▲「拭目以待」是趙立堅口頭禪之一。（圖／翻攝自微博）

據悉，「拭目以待」是大陸外交部前發言人趙立堅常用來回應記者提問的口頭禪之一。

去年8月1日例行記者會上，在被問到時任美國眾議長裴洛西訪台，中國軍方會做出什麼反應時，趙立堅當時回應，「如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」去年2月8日被問及美國對台軍售時，趙立堅也表示，中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益，具體措施「請大家拭目以待」。