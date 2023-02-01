9年前亡夫竟在餐廳吃飯　「幽靈本尊」現身了！還原被拍真相

▲英國餐廳在臉書發布一則影片，卻有女網友聲稱她去世9年的丈夫出現在畫面中。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

記者吳美依／綜合報導

英國一名婦女宣稱，印度料理餐廳「香料小屋」（Spice Cottage）1月錄製的宣傳影片，竟拍到她過世9年的亡夫，引爆網友熱議，儘管餐廳日前澄清那是一名常客，卻有不少網友無法信服。如今，這位「神秘男子」終於現身說法，並且還原那一天的用餐場景。

67歲的哈丁（Alan Harding）是一名資訊部門退休主管，今年1月中旬與友人前往「香料小屋」用餐。他回憶自己當時正在大啖印度燉雞（chicken korma），「我想我就是那個幽靈。全世界有那麼多人讀過這篇文章，令人難以置信。」

▲哈丁現身「香料小屋」。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

哈丁原本完全不知情，直到另一名朋友看到影片並來電告知，「我看了影片，並且理所當然地認出自己和我的朋友帕森斯（Kevin Parsons）。這一切都滿有趣的，但我絕對還活著。」他一年造訪「香料小屋」很多次，「他們做的咖哩很好吃，而這是我們當地人會去的地方。」

「香料小屋」1月17日在臉書發布宣傳片，包含前幾天顧客在店內用餐的影像，59歲婦女華森（Lucy Watson）卻留言宣稱，她的老公多爾第（Harry Doherty）明明已經去世，卻出現在鏡頭裡面。

儘管「香料小屋」先前就已澄清，但直到哈丁本人現身說法，才終於平息網友們的質疑與困惑。業者也在臉書貼出合影，「下面這張照片是我們在最近一部宣傳影片拍到的客人，我們可以證實他不是華森的丈夫。」