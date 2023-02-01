今國安晨會！　蔡英文、賴清德「座位安排」透玄機

▲蔡英文邀賴清德加入每週三的國安晨會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「接下來，我們會把人民的需求與期待擺在第一位。我會以民主進步黨黨主席的身分，和新任的陳建仁院長分工合作，成為執政團隊與社會的橋梁，共同當總統的後盾。」總統府在大年初六舉行記者會，宣布陳建仁接任閣揆，賴清德隨即公開表示肯定，並宣示會和總統蔡英文、陳建仁一起向台灣社會證明民進黨的決心與行動力，持續推進台灣的民主、和平與繁榮。

不過，部分重心調整已初露端倪。過去蔡英文固定每週三於官邸召開國安早餐會，視議題召集相關人員討論、報告，因議題多與政院施政有關，所以時任行政院長蘇貞昌也一直是國安早餐會的與會成員，本刊掌握，九合一選後，賴清德也開始受邀參加國安晨會。

▲國安晨會座次安排因應賴清德加入有所調整。

據了解，國安晨會通常在官邸一樓的貴賓接待室或會議室舉行，視當天議程調整；若在貴賓接待室，蔡英文通常坐在左前方沙發，蘇貞昌若有出席，就坐在蔡的右手邊，賴清德加入會議後，座次進行調整，賴和新揆陳建仁未來將和蔡英文一起坐在靠窗一側，座位政治學也間接透露，執政團隊的隊形已由「英蘇體制」轉換為「英賴陳鐵三角」。

▲歷時4年的蘇貞昌內閣1月30日總辭。

除了讓賴與聞機要，本刊掌握，英賴雙方幕僚也已有所對接，蔡英文愛將、考試院祕書長劉建忻，以及協助蔡打贏2016年大選的關鍵人物之一、文總前祕書長林錦昌，已數次和賴幕僚交流意見，協助英、賴2人論述接軌。

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