　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今國安晨會！　蔡英文、賴清德「座位安排」透玄機

蔡英文邀賴清德加入每週三的國安晨會。（示意畫面）

▲蔡英文邀賴清德加入每週三的國安晨會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「接下來，我們會把人民的需求與期待擺在第一位。我會以民主進步黨黨主席的身分，和新任的陳建仁院長分工合作，成為執政團隊與社會的橋梁，共同當總統的後盾。」總統府在大年初六舉行記者會，宣布陳建仁接任閣揆，賴清德隨即公開表示肯定，並宣示會和總統蔡英文、陳建仁一起向台灣社會證明民進黨的決心與行動力，持續推進台灣的民主、和平與繁榮。

不過，部分重心調整已初露端倪。過去蔡英文固定每週三於官邸召開國安早餐會，視議題召集相關人員討論、報告，因議題多與政院施政有關，所以時任行政院長蘇貞昌也一直是國安早餐會的與會成員，本刊掌握，九合一選後，賴清德也開始受邀參加國安晨會。

國安晨會座次安排因應賴清德加入有所調整。

▲國安晨會座次安排因應賴清德加入有所調整。

據了解，國安晨會通常在官邸一樓的貴賓接待室或會議室舉行，視當天議程調整；若在貴賓接待室，蔡英文通常坐在左前方沙發，蘇貞昌若有出席，就坐在蔡的右手邊，賴清德加入會議後，座次進行調整，賴和新揆陳建仁未來將和蔡英文一起坐在靠窗一側，座位政治學也間接透露，執政團隊的隊形已由「英蘇體制」轉換為「英賴陳鐵三角」。

歷時4年的蘇貞昌內閣1月30日總辭。

▲歷時4年的蘇貞昌內閣1月30日總辭。

除了讓賴與聞機要，本刊掌握，英賴雙方幕僚也已有所對接，蔡英文愛將、考試院祕書長劉建忻，以及協助蔡打贏2016年大選的關鍵人物之一、文總前祕書長林錦昌，已數次和賴幕僚交流意見，協助英、賴2人論述接軌。

更多鏡週刊報導
【賴清德接班就位2】綠總統初選3月登場　賴清德走小英路線布局「六師四社團」
【賴清德接班就位3】交付陳建仁4大任務　小英任期倒數拒跛腳
【賴清德接班就位】府院黨新鐵三角成形　賴清德進入核心見習接班

 
ET快訊
正妹被下迷姦水昏22hrs！　色小開「進不去」下場還是慘
真人版《灌籃高手》彩子現身街頭！　3000人朝聖：超美
快訊／遭控沒捐30億炒知名度！　曹興誠列11條回應了
快訊／台積電漲10元至532！　台股漲逾百點
街上跳舞要關10年！　網紅情侶遭認「賣淫、反政府」
快訊／女師被「大外割+上銬」！　員警遭提告判決出爐
找到了！女遛狗失蹤8天　離奇陳屍池塘
知名蛋糕吃到「超肥蒼蠅」！　2寶媽公審反遭酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024挺侯友宜或柯文哲？　羅智強自爆「支持他」：目標政黨輪替

民眾黨盤點陳建仁上任5大挑戰　「再不拿出改革魄力如何溫暖民眾？」

快訊／挑戰費鴻泰！徐巧芯宣布投入立委初選　自評「惡女」擊垮網軍側翼

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

今國安晨會！　蔡英文、賴清德「座位安排」透玄機

沒入閣是為幫賴清德打2024大選　潘孟安認了：我們早有默契

余正煌遭調內勤爆「考績乙等」　調查局深夜回應了

郭董參選露心跡！侯友宜等徵召解套　郭台銘有意組非綠陣營扮母雞

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫：難道我們誤會胡主編了？

民主國會30周年　王金平談「王柯體制」感謝柯建銘

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

顏佑庭驚喜回歸《營業中》　秀拉花功力..客人讚：100分

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

2024挺侯友宜或柯文哲？　羅智強自爆「支持他」：目標政黨輪替

民眾黨盤點陳建仁上任5大挑戰　「再不拿出改革魄力如何溫暖民眾？」

快訊／挑戰費鴻泰！徐巧芯宣布投入立委初選　自評「惡女」擊垮網軍側翼

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

今國安晨會！　蔡英文、賴清德「座位安排」透玄機

沒入閣是為幫賴清德打2024大選　潘孟安認了：我們早有默契

余正煌遭調內勤爆「考績乙等」　調查局深夜回應了

郭董參選露心跡！侯友宜等徵召解套　郭台銘有意組非綠陣營扮母雞

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫：難道我們誤會胡主編了？

民主國會30周年　王金平談「王柯體制」感謝柯建銘

住院5天無法進食！林秀琴「雙手佈滿3X針孔」　突被通知今動刀求集氣

計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

2024挺侯友宜或柯文哲？　羅智強自爆「支持他」：目標政黨輪替

台灣房市進入「日本模式」？　帥過頭：今年買是找死

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

正妹被下迷姦水昏22hrs！色小開硬上「進不去」　賠160萬重判4年

民眾黨盤點陳建仁上任5大挑戰　「再不拿出改革魄力如何溫暖民眾？」

爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

開放寄杯、互換冷熱！　超商「特濃美式、拿鐵買3送3」只有今天

11年前的今天就在紐約看林書豪！　陳建州：林來瘋是滿滿的感動

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

政治熱門新聞

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

郭董參選露心跡　有意組非綠陣營

沒入閣是為幫賴清德打2024　潘孟安：早有默契

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫傻眼

蔡英文邀賴清德參加國安晨會　座位安排透玄機

台灣燈會日文文法錯誤　連日人都看不懂

「忘掉高虹安、張善政」　他點出民進黨2024「翻身仗」關鍵

請鄭副院長直球對決！　他向鄭文燦提2問題：不要愧對桃園人

跟進台積電！新竹市府宣布：3／1擴大彈性上下班

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

保住碩士學位　許淑華本人回應了

快訊／爭立委提名！　張斯綱喊：進入立院就提案「廢除NCC」

賴清德首場中執會登場　處理台南正副議長賄選案

羅智強被爆成立「大安立委參選人」團隊

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

買車「講這5句話」準備當肥羊

今晚轉雨！　「立春」下最大

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

更多

最夯影音

更多
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面