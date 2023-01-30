開工點牛排踩雷！嫩妹打開餐盒見「5坨狗屎」傻眼：這樣170？

▲嫩妹打開餐盒，見到裡面裝著「5坨狗屎」，感到十分無言。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

隨著春節連假結束，不少人回歸職場後，想要重新控制體重，會選擇吃健康餐來減少攝取的熱量。不過，一名女子開工後點了某餐飲店的餐點，要價170元的牛排賣相卻十分廉價，外觀類似貓狗的大便，氣得她大罵「回歸健康餐的第一天就當盤子」，網友們看完照片後，同樣也感到相當傻眼。

這名女子在「爆廢公社」上傳照片，回歸職場後，她午餐點了某店家的健康餐點，訂單中還加點了一份板腱牛排，其中光是牛排的價格就要170元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，等到餐點到手，女子打開餐盒，卻被奇差無比的賣相嚇了一跳，同時出言痛批，「回歸健康餐的第一天就當盤子，這樣跟我收$170。不如用醬料盒裝還比較好看。」

▲現在有愈來愈多人注重健康飲食。（示意圖／免費圖庫pexels）



依據照片畫面，圓形的餐盒上蓋被打開，裡面則裝了約5、6塊土灰色的肉塊，看起來與貓狗的糞便十分相似，令人食慾全消。

恐怖的照片曝光後，不少網友留言譴責，外觀實在太過醜陋，讓人根本沒有食慾，「這是貓咪吐毛風乾吧」、「少吃一點比較健康」、「我家貓砂挖出來也長這樣」、「我直白地說，很像我家小狗拉的屎」、「這是貓吐的毛球吧」、「從盤子升級為碗公了！」