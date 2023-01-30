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爆料亞尼克員工賣生乳捲業績差要受罰　前主播妻挨告結果出爐

▲▼亞尼克新推「草莓可可卡士達」生乳捲。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克菓子工房招牌商品生乳捲。（資料照／記者蕭筠攝）

記者黃哲民／台北報導

曾犯《藥事法》與《醫師法》等罪被判刑1年的前美魔安公司負責人陳谷蒨，2021年PO文爆料知名的亞尼克菓子工房公司，強迫員工每月須銷售幾十條生乳捲，若業績未達標，要「記過，貼公告欄寫檢討報告，扣年終」，亞尼克堅稱並無如此懲處，告陳女涉嫌加重誹謗，台北地院審理認定陳女有合理查證，目的是為勞工權益發聲，判陳女無罪，可上訴。

2000年從新北市萬里區發跡的亞尼克，創立至今的年營收已衝破6億元，號稱團購蛋糕名店，招牌商品生乳捲更在2021年締造銷售195萬條的紀錄。但陳谷蒨2021年9月在1個美妝保養品的臉書粉專PO文，指稱亞尼克強迫員工背業績推銷生乳捲，「朋友每個月都有幾十條蛋糕壓力」、「沒達到要記過，貼公告欄寫檢討報告，扣年終」等語。

陳谷蒨PO文還指「亞尼克就變相要求全體員工，不管什麼職位，一律每個月都要有賣蛋糕的業績。搞得我們家人朋友群裡時不時要有買亞尼克蛋糕的壓力」、「聽說他們蛋糕已經生意很好了，為什麼還要讓每個內勤員工都有業績壓力？搞得像蛋糕的傳銷一樣？」、「我們也不能每個月都想吃亞尼克阿」、「有員工受不了去爆料公社爆料，馬上被揪出然後下架新聞」。

亞尼克公司獲悉後，先告粉專板主涉嫌加重誹謗，板主抗辯亞尼克利用提告想揪出原PO、與他無關。法官認定板主對於粉專成員的PO文僅做形式審查，過濾掉廣告文、垃圾文或隱含色情與暴力的內容就刊登，貼文的文責應由原PO負擔，判板主無罪，而陳谷蒨也接著成為亞尼克本案追究目標。

亞尼克提告指稱，從未對銷售生乳捲沒達標的員工做「記過，貼公告欄寫檢討報告，扣年終」等懲處，陳谷蒨沒查證就在多達18萬7000名成員的粉專PO文抹黑，以致亞尼克商譽受損。

▲亞尼克民生店，吳宗恩董事長。生乳捲。（圖／記者黃士原攝）

▲亞尼克菓子工房否認懲處銷售生乳捲業績沒達標的員工。圖為亞尼克北市民生店外觀。（資料照／記者黃士原攝）

陳谷蒨出庭以娃娃音否認意圖破壞亞尼克商譽，她抗辯說，她的朋友在亞尼克工作，透露曾因推銷蛋糕的業績不夠而被記過、寫檢討報告、貼公佈欄並扣年終獎金，所以PO文替朋友打抱不平，在粉專匿名PO文是避免害朋友被公審。

亞尼克反駁指出，陳谷蒨的朋友因沒落實巡廠流程被處分，記申誡而非記過，也沒扣年終，陳女PO文內容與事實差距太大、惡意扭曲，對亞尼克充滿敵意，造成網友輿論的誤解，亞尼克要求刪文未果，已無其他方式獲得澄清，只好提告還原真相。

法官審理認定陳谷蒨的消息來源，確實是任職亞尼克的朋友自認業績沒達標，遭公司找理由處分，從陳女和朋友的頻繁對話紀錄，可見陳女並沒瞎掰所謂的業績壓力跟懲處，陳女相信朋友所言，PO文內容涉及勞工權益等公益議題，不是以毀損亞尼克聲譽為唯一目的，且無任何重大輕率的疏忽，據此判陳女無罪，可上訴。

陳谷蒨是中視新聞前主播張元培妻子，陳女經營美魔安等美妝品牌，被查出非法進口雷射光儀器且無照為客戶光療除斑，加上銷售化妝品不實標示製造廠商名稱，2019年被依違反《藥事法》、《醫師法》等罪合併判刑1年、得易科罰金36萬5000元，併科罰金30萬元定讞。

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