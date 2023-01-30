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印度高官遭當眾槍擊！左胸爆血死亡　坐擁上億「富到流油」背景曝

▲▼印度地方高官、奧里薩邦（Odisha）衛生廳長達斯（Naba Das）於29日遭槍擊身亡。（圖／翻攝自Facebook／Naba Kisore Das）

▲印度一名地方政府高官於29日遭槍擊身亡。（圖／翻攝自Facebook／Naba Kisore Das）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度東部奧里薩邦（Odisha）衛生廳長達斯（Naba Das）29日出席活動時遭槍擊身亡，槍手是現場一名警察，達斯一下車他就立刻開槍。影片顯示，眾人還來不及反應，達斯已中彈倒下，胸口遭射穿爆血。據稱，達斯曾經營採礦業，擁有80輛汽車和價值3.4億盧比（約新台幣1.2億元）的財產，是該邦最富有的高官之一。

綜合印度媒體報導，達斯29日中午約12時15分抵達布拉賈拉吉納格鎮（Brajarajnagar），準備出席一場剪綵活動，卻在下車時立刻遭到槍擊。根據印度「PTI News」與社交媒體上曝光的現場影片，當地民眾夾道歡迎之下，達斯打開車門，才剛下車就有一群人蜂擁而上，將花圈掛上他的頸部，怎料突然傳出槍聲，達斯當場倒向車內，眾人困惑數秒才驚覺他中彈，達斯左胸口滲出大片血跡，全身無力倒地。

報導稱，嫌犯是正在現場值勤中的一名警察，開槍後隨即被其他十餘名同僚制伏。嫌犯妻子宣稱，據她的了解，丈夫與達斯並無任何私人恩怨，但平時受躁鬱症所苦，已經服藥數月，但丈夫當天表現一切正常，在案發前還曾和女兒打過視訊通話。

達斯被緊急送醫後，晚間院方即發布聲明指出，子彈穿過了達斯的心臟與左肺，並射穿至體外，傷重不治。據悉，這是奧里薩邦政府首次有邦議會內閣層級的高官遭到槍擊，而事發地點正是在達斯本人的議會選區之內。

達斯自2019年以來持續擔任奧里薩邦的衛生廳長，還曾3度擔任該邦議會議員。當地礦業重鎮賈爾蘇古達（Jharsuguda）強人出身的達斯在煤礦開採、運輸與飯店業都收益頗豐。據《印度斯坦時報》報導指出，達斯名下擁有80輛汽車和價值3.4億盧比的財產，是奧里薩邦第二富有的官員，僅次於該邦首席部長。

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