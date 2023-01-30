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社會 社會焦點 保障人權

「新竹望族」騙幼幼台哥哥7千萬　起底竟是網路詐騙紅人

張錦生（圖）以應徵特助為由，約網友到飯店面試，並詐騙對方十多萬元。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

「蜻蜓哥哥」宋翊彰，和「水蜜桃姐姐」「蝴蝶姐姐」等知名藝人同期出道，是東森幼幼台「昆蟲家族」元老成員之一，後來轉戰中國大陸的電視台，累積不少財富，沒想到卻遇上詐欺慣犯張錦生，陸續被騙走七千萬元，還吃上官司。

宋翊彰告訴本刊：「網路上一堆人指控張錦生詐騙，他在網路販售模型跟玩具直升機，買家匯款後他就失聯，還以老母生病、投資鑽石等名目騙了千萬元。最可惡的是，失聯期間，他用我的名義買手機，事後付不出錢吃上官司，我也被拖下水，官司打了2年，司法才還我清白。」

「我被騙光積蓄後，一年多不敢出門，平常靠泡麵、饅頭度日，有一次我跟家人到海邊散心，不自覺地一直往海裡走，家人發現不對，呼喚我的名字，才把我從鬼門關拉回來！」說起自己的遭遇，宋翊彰至今仍有陰影。

同是受害者的A先生表示，去年四月，他在臉書社團認識張錦生，對方改用假名「林紹東」，自稱是建設公司董事，問他要不要應徵特助，自稱是某建設公司董事，問他要不要來應徵特助，並約他到大飯店吃飯順便面試，沒多久張就以錢包遺失為由向他借錢，A先生見張出手闊綽，而且是飯店的VIP，不疑有他，陸續借了十多萬元給張。

誇張的是，張錦生後來又以補辦證件當藉口，向A先生借用帳戶，一個月後A先生的帳戶因涉及多起詐欺案被列為警示帳戶，還無端成為被告，至今仍在跑法院。為了阻止張繼續行騙害人，宋翊彰及A先生決定挺身而出，以自己的慘痛經驗提醒網友務必小心。

針對相關指控，本刊致電、傳訊向張錦生查證，但他電話未接、簡訊未回，截稿前無法取得其回應。

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