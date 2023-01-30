　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蔡英文將通話捷克總統當選人帕維爾　預定30日進行

▲▼前北大西洋公約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）28日當選捷克總統。（圖／路透）

▲捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）。（圖／路透）

文／中央社布拉格29日綜合外電報導

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）的團隊表示，帕維爾今天跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過電話進行對談，且計畫於明天與台灣總統蔡英文通話。

法新社報導，堅定支持烏克蘭的帕維爾今天與澤倫斯基進行通話。

澤倫斯基在推特（Twitter）發文表示：「我個人恭賀帕維爾贏得捷克總統選舉。」

他還寫道：「感謝他和捷克人民的堅定支持。已邀請他訪問烏克蘭。」

另外，帕維爾的發言人芮哈科娃（Marketa Rehakova）告訴法新社，帕維爾與蔡總統的通話預定週一（30日）進行。

帕維爾曾接受捷克電台（Czech Radio）訪問說，他會支持捷克與台灣之間的關係。

布拉格官方奉行一個中國政策，就如同歐盟（EU）一樣，但捷克官員仍與台灣建立了密切關係。

帕維爾指出，一個中國政策應該以「兩制」原則輔之。

帕維爾說道：「如果我們跟台灣有特定關係，即是另一種制度，這並沒有錯。」

他還提到：「與台灣保持活躍的商務和技術關係絕對符合我們的利益。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入電子信箱
訂閱
中華民國外交部發布的新聞稿表示，捷克於1月27日至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

針對蔡總統是否與帕維爾通話，總統府發言人張惇涵稍早向媒體指出，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。

 
ET快訊
人妻回老家忘關瓦斯「小火燒乾鍋」　7天後掀蓋看！結果驚呆萬人
「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥
紫南宮前私人土地「免費停車」　他停完見8字公告氣炸：感覺被欺
開工日清晨5.3℃　22縣市低溫特報！一圖看走勢「2區周四變
美國2年後恐「為台灣開戰中國」　眾議員：可能性很高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷

美國2年後恐「為台灣開戰中國」　眾議員：可能性很高

蔡英文將通話捷克總統當選人帕維爾　預定30日進行

群馬縣雪崩「1人埋1小時」死亡　4友相約野外滑雪鬧出人命

稅務問題「嚴重失格」　英國保守黨主席遭首相逐出政府

澤倫斯基譴責體育中立想法　誓阻俄羅斯參加2024奧運

快訊／日本長野雪崩「10多人被埋」失去意識　救出3人國籍曝光

到海邊戲水…8歲男童慘遭「閃電劈中」無呼吸心跳　救生員曝傷勢

「打結保險套」塞香蕉　吞入腹中變超噁黑汁！男堵住腸道痛爆送醫

快訊／日本長野雪崩！逾10人被埋「疑外國遊客」　多人失去意識

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

高雄女投資失利狠殺室友　 女兒被叫醒才知母已遇害

俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷

美國2年後恐「為台灣開戰中國」　眾議員：可能性很高

蔡英文將通話捷克總統當選人帕維爾　預定30日進行

群馬縣雪崩「1人埋1小時」死亡　4友相約野外滑雪鬧出人命

稅務問題「嚴重失格」　英國保守黨主席遭首相逐出政府

澤倫斯基譴責體育中立想法　誓阻俄羅斯參加2024奧運

快訊／日本長野雪崩「10多人被埋」失去意識　救出3人國籍曝光

到海邊戲水…8歲男童慘遭「閃電劈中」無呼吸心跳　救生員曝傷勢

「打結保險套」塞香蕉　吞入腹中變超噁黑汁！男堵住腸道痛爆送醫

快訊／日本長野雪崩！逾10人被埋「疑外國遊客」　多人失去意識

舞廳小姐遭分屍奇案！北台灣各地驚見屍塊　靈異事件助破案

「偶像劇奶奶專業戶」被檢查出肺腺癌！8年後近況曝：我什麼都不會

新竹望族「靠1招」誘騙幼幼台哥哥　半年拐掏7千萬　

開工不憂鬱！星巴克限時買1送1　手搖飲比賽茶每杯折10元

馬士基開始進行品牌整合　全球首家貨櫃船公司美商海陸將被消失

唐綺陽運勢／處女「情場誘惑多」魔羯別當中央空調！獅子財運有收穫

職場如戰場！「4星座」易捲入辦公室宮鬥劇　金牛小心選錯邊

俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷

溫泉控必收！烏來「療癒系」湯屋　絕美綠意窗景無敵

「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥

回家看到「陌生女子」在床上　男友被整傻眼：妳是哪位...?

國際熱門新聞

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

長野雪崩多人被埋　3人國籍曝光

妻送墓碑蛋糕勸夫戒菸　他10天後真的死了

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

即／日本長野雪崩！逾10人被埋「疑外國遊客」

美眾議員：很可能2年後為了台灣向中國開戰

23歲正妹網紅自爆「尋求安樂死」！

群馬縣雪崩　1人埋1小時慘死

稅務失格　保守黨主席遭英首相逐出

不想割包皮！少年離家出走25年找到了

澤倫斯基誓阻止俄國參加2024奧運

無P圖絕美照曝！　日本麥當勞暴雪中營業

薯條吃不完！盒子這樣折直接帶走

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

電梯大樓住幾樓最優？

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

林秀琴病倒住院！包棉被「呆坐輪椅」

大年初九「拜天公」　專家提醒8禁忌

大樂透3.3億送出了　台東一注獨得

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面