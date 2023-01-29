巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火　至少41死！乘客燒到面目全非

▲ 這輛公車墜谷後起火，有人在車上被燒到面目全非。（圖／翻攝自推特）
記者陳宛貞／綜合外電報導
巴基斯坦南部發生重大死傷事故，一輛公車29日行駛中先是撞上橋墩後墜入峽谷，當場燃起熊熊大火，車上48人中至少已有41人喪命，一排排蓋上白布的遺體令人怵目驚心，其中部分死者已經燒得面目全非。
根據《路透社》，巴基斯坦官員說明，一輛公車在南部俾路支省（Balochistan）墜入峽谷後起火，造成逾40人死亡。當地警官烏姆拉尼（Israr Umrani）透露，在車身殘骸中發現41具遺體，部分已經燒到難以辨識身分。
~ UPDATE 40 Fatalities in a bus accident in Southwest #باكستان #Pakistan #RoadAccident pic.twitter.com/0X0KQVuGxW— A Deniz Ekşioğlu (@_AD_CHANEL6) January 29, 2023
At least 40 people were killed this morning after a bus fell into a ditch and caught fire in the #Lasbela district of #Pakistan's southwestern #Balochistan province. The bus crashed into the pillar of a bridge while it was taking a U-turn near the Chinki stop in Bela area pic.twitter.com/ZVoQXxwYmh— Kanyi Daily News (@KanyiDaily) January 29, 2023
這輛公車上約有48人，29日自俾路支省首府奎達（Quetta）開往南部城市喀拉蚩（Karachi）途中發生意外。拉斯貝拉縣官員安賈姆（Hamza Anjum）透露，公車當時撞上一座橋的橋墩後墜入峽谷，起火燃燒。
社福組織埃迪基金會（Edhi Foundation）援助與緊急反應小組公開的畫面顯示，有數十人在清理殘骸，急救人員從現場抬出遺體。一段空拍畫面還可看見一具具蓋上白布的遺體，排放在公車殘骸附近。
事實上，奪命交通事故在巴基斯坦很常見，因為用路人幾乎不遵守交通規則，且許多農村地區路況極差。去年6月就有一輛貨車在俾路支省墜谷，造成至少22人死亡。
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