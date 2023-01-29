慘遭性虐「分裂40個人格」　23歲正妹網紅痛苦自爆：尋求安樂死

▲ 歐琳普經常分享旅遊美照。（圖／翻攝自IG、TikTok，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國一名正妹網紅因為過去的可怕經歷患上解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，DID），也就是「多重人格」，擁有40多種人格讓她痛苦不堪，日前自爆正尋求前往比利時安樂死，令粉絲震驚不已，也在網路上掀起討論。

根據《每日郵報》，23歲法國網紅歐琳普（Olympe）在IG擁有29.6萬粉絲追蹤，她深受解離性身分疾患所苦，也就是一種由創傷引發的心理疾病，擁有40種不同人格，近日透過IG拋出震撼彈，「2023年最後一季，我將在比利時求尋求協助自殺，已經在和醫師聯絡了。」

歐琳普在影片中強調，「沒什麼好爭辯的。這是我的生活，是非常困難的決定」，因為她再也無法承受病情和病因帶來的重擔，包括曾遭受性虐待、流連不同寄養家庭之間的痛苦。但她也補充，不想成為年輕人效仿的對象，敦促有陰暗想法的人多依靠身邊親友。

據報歐琳普找上比利時醫師杜樂克特（Yves de Locht）求助，不過杜樂克特否認與她有共識，強調協助自殺程序需時很長，診所不是安樂死機器，比利時人也早已厭倦「法國人的死亡病房」標籤。

杜樂克特受訪說明，「我還沒看過她的病歷，但看過她的電子郵件，她想見我。我們不會拒絕和像她這樣的人見面，但會向他們解釋，這個過程可能持續數月，甚至數年。這名年輕女子宣布她將在今年年底結束生命，這個日期當然不是我訂的，在我見到她之前還需要更多資訊。」

歐琳普的決定在社群媒體上掀起網友爭論，「我不明白她為什麼沒有得到應有的幫助」、「她的狀態不適合做這項決定」、「好可憐」、「她這麼漂亮，有一雙漂亮的眼睛，請不要這麼做」。

此前，比利時23歲女子香緹（Shanti De Corte）去年合法接受安樂死，她在2016年經歷伊斯蘭國（ISIS）恐怖攻擊，儘管生理毫髮無傷，卻罹患嚴重憂鬱症、焦慮症及創傷後壓力症（PTSD），在二度自殺未遂後，請求醫師協助結束性命，當時也引發爭議。

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