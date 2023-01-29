內閣改組薛瑞元留任、陳時中未入列　吳子嘉曝核心原因

▲陳時中未入閣。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

近日準閣揆陳建仁陸續公布內閣成員名單，衛福部長薛瑞元成功留任，然而前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中卻不在列，引各界熱議。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉28日分析，陳時中是民進黨九合一大敗的核心原因，因此不會入閣。前立委蔡正元則說，薛瑞元在醫界擁有豐沛人脈，民進黨已經犧牲陳時中，不能再犧牲薛瑞元。

▲薛瑞元留任衛福部長。（資料照／記者屠惠剛攝）

吳子嘉28日在節目《董事長開講》中分析，陳時中是民進黨九合一敗選的核心原因，且陳時中整個助選團隊是跟英派的，因此陳時中不會入閣也不差這個事。吳子嘉進一步表示，蔡英文找陳建仁組閣的原因，是因為她認為高端幫了美國參議員的忙，「當時川普的衛生部長跑來台灣推銷高端，當然變護國神山」。

蔡正元在節目《洪淑芬辣晚報》則說，薛瑞元在台北市長選戰上變成所謂戰犯，但已經犧牲陳時中，不能再犧牲薛瑞元。薛瑞元在醫界更加正統，是醫師之外還有法律碩士學位。且薛瑞元在醫界擁有豐沛人脈，新冠肺炎疫情期間有一大筆經費是給各醫療院所等單位，當時就是由時任政務次長薛瑞元發下，因此這種角色不能隨便放掉，即便他犯下錯誤，也找不到人替代。



蔡正元補充，不要看內閣一副溫柔善良的樣子，「這是一個很擅於打選戰的內閣，國民黨皮要繃緊一點。」