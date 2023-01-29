民選總統至今6閣揆春節前後走人　賴清德曾讚他「最有能力」

▲行政院。（圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

春節到來，家家戶戶除舊佈新，政壇人事常也選在這時大搬風，換上新氣象。我國自民選總統以來，共有15位被任命的閣揆，其中就有選在立法院審查中央政府總預算的會期結束，也就是農曆過年前後走人，其中有一位，還被當年的台南市長賴清德稱讚為「最有能力」的行政院長。

張俊雄

張俊雄律師出身，於美麗島事件為牧師高俊明辯護，遂踏入政壇，並自1983年起連任六屆立委，曾為民進黨中常委、秘書長，於2000年為參選總統的陳水扁操盤，陳水扁當選總統後，張俊雄出任總統府秘書長，並在八掌溪事件後轉任行政院副院長直到2000年10月，接替唐飛出任行政院院長，為台灣史上第一位民進黨籍的院長。

張俊雄作為陳水扁時代的第二任閣揆後，接下棘手的核四難題，但因宣布停建引起反彈，在2002年2月1日立法院改選後辭去行政院院長一職，交接給游錫堃，時間點落在農曆年前9天。

游錫堃

根據台灣行政院研究發展考核委員會公布的「民眾對政府形象的看法」之調查結果顯示，游錫堃內閣上任二年間，有五成七的受訪民眾滿意其施政表現。

游錫堃為扁政府時期任期最長也是支持度最高的閣揆，因為2004年選舉未能完成國會過半的目標，當了1096天的行政院長後請辭下台，於2005年2月1日交接給謝長廷，時間點落在農曆年前6天。

謝長廷

謝長廷接下閣揆後，大部分閣員也還是游內閣的閣員留任，而在他任期內發生高雄捷運外勞弊案，衝擊了民進黨形象，連帶影響2005年的縣市長大選，民進黨慘敗，2006年1月25日謝長廷以總預算案覆議未獲國會支持為由，在農曆年前4天下台，由蘇貞昌接下第5任閣揆。

吳敦義

吳敦義上任後，執政重點為災後重建與國土保育、防治H1N1新流感、振興經濟促進就業、推動兩岸與外交關係與持續照顧弱勢等，還被賴清德稱讚為最有能力的行政院長，會解決問題。

不過，吳敦義任內爭議言論不斷，曾在談及兩岸議題時稱「只有不負責任的人或白痴，才會覺得應該搞一個獨立國」，另外，包括白海豚會轉彎、無薪假可得諾貝爾獎等語都引來民眾批評，之後因為登記參選副總統辭職，於2012年2月6日交接給陳冲，時間則正好在元宵節當天。

陳冲

陳冲作為財經學者，任內台灣的景氣對策信號卻連續11個月為藍燈，引來批評。最終，陳冲因健康因素請辭，2013年2月7日內閣總辭，2月18日農曆正月初九交接給江宜樺。

毛治國

2014年12月8日，國民黨在地方公職人員選舉中敗選，江宜樺辭去行政院院長一職，由時任副院長的毛治國接任，組成毛治國內閣。

毛治國同樣為國民黨2016年總統跟立法委員敗選，於2016年2月1日請辭下台，由張善政接棒院長，時間點為農曆春節前6天。