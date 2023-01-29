面積1.36公頃！高雄最新「親子聖地」　有地景遊戲區、坡地天梯

▲高雄小港1號公園變身親子樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄的公園近年朝向特色及共融化發展，去年度投入超過10億元經費辦理公園及兒童遊戲場建設，獲得熱烈迴響。其中，全新開放的小港1號公園面積約1.36公頃，以分齡分區設計，有提供幼兒的地景遊戲區、小滑梯、攀爬斜網等，另外還有坡間遊戲核心區，成為市民最新的親子聖地。

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▲▼小港區首座完成改造之特色公園，小港1號老舊公園變身親子樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港1號公園面積約1.36公頃，公園設計結合社區需求及既有地形地勢，打造多種不同類型與強度的遊戲體健空間，以分齡分區設計。

公園內有提供幼兒的地景遊戲區，利用環坡設置地形小滑梯、攀爬斜網搭配人工草皮跑跑跳跳、沙坑遊戲板及回聲洞可以互動；坡間遊戲核心區則適合較大的孩子，以安全多元為主軸設置坡地天梯、草丘滑梯及斜坡草皮獨立樁。

▼小港1號老舊公園變身親子樂園，改造成果。（圖／記者賴文萱翻攝）

中央細礫石坑則有攀網山及旋轉飛碟，培養孩童創意、挑戰性及手腳並用能力；此外還有共融鞦韆區、質感特色體健區、健康步道等，讓大小朋友都能同樂。

▲▼市府在進行公園改造時，特別保留既有林蔭並新植多樣喬灌木與草皮，增加公園綠意的豐富性。（圖／記者賴文萱翻攝）



另外，小港1號公園內還設有里民活動中心，是地方情誼的聯繫場域，園內珍貴老樹「金龜樹」，更是居民們的共同回憶。市府在進行公園改造時，特別保留既有林蔭並新植多樣喬灌木與草皮，增加公園綠意的豐富性，同時以無障礙精神重新設計全區動線，也增設休憩棚架及座椅，營造友善共融的舒活樂園。

高市府預計未來4年要再新增150處特色公園，達到「區區有特色，處處是共融」的目標。