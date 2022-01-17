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3.7公尺高遊戲平台！高雄凹子底鳥巢遊戲場開放　今年會再增30座

▲▼高雄凹子底鳥巢遊戲場。（圖／高雄市工務局提供）

▲高雄凹子底鳥巢遊戲場。（圖／高雄市工務局提供）

記者賴文萱／高雄報導

凹子底森林公園是北高雄市中心最大的公園綠地，近年來周邊高樓大廈林立，百貨商場絡繹不絕，成為高雄市的核心蛋黃區。為因應親子活動需求，提升公園功能性，高市府決定於凹子底公園增設特色共融遊戲場，歷經半年多的施工後，今（17）日正式開放，其中，3.7公尺高的鳥巢遊戲平台提供多種攀爬動線，成為最大亮點。

▲▼高雄凹子底鳥巢遊戲場。（圖／高雄市工務局提供）

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▲▼高雄凹子底鳥巢遊戲場17日正式開放。（圖／高雄市工務局提供）

▲▼高雄凹子底鳥巢遊戲場。（圖／高雄市工務局提供）

凹子底森林公園鳥巢遊戲場施工經費約1,717萬元，歷經半年多的施工後，並依兒童遊戲場設施安全管理規範檢驗合格，今日在高雄市長陳其邁的見證下正式開放。

陳其邁說，市府對於兒童遊戲場相當重視，也知道傳統遊具已無法滿足需求，所以近年來公園開闢或改造時，便同時規劃共融式兒童遊戲場，像是已完成的福山公園、左營園道遊戲場等都有設置共融遊戲場，也深獲親子族群喜愛。

這次凹子底森林公園遊戲場設計，是以森林鳥巢來呼應公園的生態內涵與巨蛋展覽館的建築意象，同時發揮創意巧思，在園區內設置各種不同大小及造型的彩蛋，可以讓大朋友與小朋友做伙來探險挖寶。

▲▼高雄凹子底鳥巢遊戲場。（圖／高雄市工務局提供）

▲▼高雄希望能在社區裡能夠增加共融公園的數量，今年預計還會再蓋13座。（圖／高雄市工務局提供）

▲▼高雄凹子底鳥巢遊戲場。（圖／高雄市工務局提供）

陳其邁表示，凹子底森林公園以共融方式參與，由下而上，現在已經完工的有34處，在今年編列4.2億預算，會新建大概30處，總計可達到64個，希望能在社區裡能夠增加共融公園的數量，滿足所有家長、小朋友還有社區的需求。

工務局表示，遊戲場採用分齡分區設計，針對5至12歲的小朋友營造3.7公尺高的鳥巢遊戲平台，並提供多種攀爬動線，滿足小朋友挑戰自我、冒險犯難的需求；幼兒區則設置彩蛋沙坑及磨石子滑梯，讓家長陪伴幼兒嬉鬧、成長。

另外，還有共融遊具組合的訓練遊戲場，讓不同年齡的兒童能共同體驗，透過合作、思考、挑戰等方式學習如何克服困難。除了兒童，遊戲場也設置了單槓及Monkey Bar讓成年人一起來運動，打造全年齡一體適用的共融遊戲場。

凹子底鳥巢遊戲場以共融及無障礙精神打造全區動線，可以讓輪椅使用者自在地於遊戲場內活動，並透過樹木及休憩座椅提供家長舒適的等待空間。

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