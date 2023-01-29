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發泡錠喝多恐傷身！營養師列5挑選原則：含維生素D要在餐後喝

▲▼發泡錠,資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲發泡錠喝多恐傷身！營養師列5挑選原則。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

不少外食族會買發泡錠補充維生素，但也有民眾擔心每天喝一杯是否會「補過頭」？對此，營養師表示，發泡錠中經常添加色素、香料與甜味劑，民眾可依5原則挑選適合自己的發泡錠，以免喝多反傷身。

聯安診所營養師凃淑芬表示，發泡錠適合的族群包括不喜歡吃膠囊錠劑的人、有吞嚥困難的人與兒童，比起含糖飲料，能補更快充水份、營養，也成了現代人的寵兒。

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不過，她也提醒民眾，飲用發泡錠飲品時要注意，發泡錠中常常被添加很多食品添加物、色素、香料以及甜味劑，因此喝多了恐會傷身。

為了方便民眾天選發泡錠，凃淑芬也列出發泡錠等保健食品挑選五原則，分別為：

1. 依健康狀況選擇：依照體檢狀況和身體需求做選擇
2. 選擇適合劑型：選擇自己可以接受的劑型
3. 劑量尋求專業建議：依據醫師跟營養師的建議吃足劑量，不任意增減食用量
4. 同功能擇一補充：相同功能的產品擇一補充不重複，比如已經有在食用深海魚油，就不需要再吃亞麻油
5. 注意食用時機：注意是飯前或飯後食用，像維生素A、D、E、葉黃素以及深海魚油這些脂溶性營養素適合擺在餐後吃。

最後，凃淑芬提醒大家，民眾若真的希望對症下「補」，可安排抗氧化維生素分析檢查，進一步了解自身體內營養素的狀況，並依身體所需要的比例，才能選到最適合自己的保健食品。

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