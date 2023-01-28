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2023年12生肖事業運一次看！　蛇、猴有望升遷加薪

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年開始，大家都希望能獲得升遷加薪的機會。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2023年12生肖的事業運，屬蛇、羊、猴、豬的朋友為大吉，鼠、虎、龍為中吉，牛、兔、馬、雞、狗為小吉，尤其屬兔的朋友2023年為「值太歲」，也就是俗稱的本命年，為人處事還是謙遜低調一些比較好。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲屬蛇、猴的朋友今年有望升遷加薪。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

【大吉】蛇：吉星降臨利事業，升遷加薪有機會。

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得「八座」吉星，對事業極為有利，若是能兢兢業業，任勞任怨地付出，事業方面必定能取得不錯的成就，而對於公職或職業經理人士而言，則會有升遷提高地位的機會，必須把握好良機，但順利進展之餘必須保持謙虛低調，多增加上級同事之間的溝通，以免遭他人嫉妒和排斥。

得「天解」星，即便遇上阻困，只要信心毅力不減，持之以恆，最終都可以戰勝困難取得成功。由於工作比較繁忙，也許會疏於與家人團聚交流，建議多找時間與家人交流增加感情。

【大吉】羊：事業旺人緣佳，投資獲利有望。

今年運程頗為順暢，人緣甚佳，工作事業會有貴人相助，容易取得成功，對事業發展極為有利。逢「華蓋」星，今年靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績；但切勿得意忘形而盛氣凌人，凡事低調謙遜為宜。農曆3月、4月、8月及11月運勢暢旺，投資多得獲利，勿失良機。

【大吉】猴：多得貴人相助，升遷加薪有望。

得「龍德」星相照，多得貴人相助，職位有提升之喜，一切頗為順利，能得到同事的齊力相助，且又得到客戶的信任，事業上會得到廣泛支持，四方助援，無論是對經商者或者是工薪一族，均大有可為，應該把握機會發展自我。今年若能在年初便擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能獲得豐厚回報！

但受「天厄」星影響，千萬不能因為小有成績而沾沾自喜，居功自傲，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

【大吉】豬：貴人相助事業高升，正財偏財皆好運。

今年貴人多相助，事業高升，正財、偏財都不錯。2023年應該主動尋求發展，拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助，而且比較容易成功，切勿錯失良機。年逢「華蓋」星，靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣凌人，以免出現位高勢危的困境！

此外，今年「官符」、「五鬼」入宮為害，易惹口舌是非或官司，所以處事必須特別謹慎，不可輕信別人，以免被人出賣而成為替罪羔羊。工作上謹防與人發生爭執，引發口舌是非，宜多做事少說話，多與同事溝通，凡事以和為貴；此外必須提防身邊小人，小心被人出賣或是掠奪勞動成果。

今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，如果能謙厚待人，定可化險為夷，而最需要注意的是切勿行險僥倖，因為稍有行差踏錯便會難逃法網。

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲屬鼠的朋友新的一年要多做少說。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

【中吉】鼠：多做少說聽建議，萬事以和為貴。

今年受「貫索」星影響，流年運程甚為曲折，前路頗多險阻波折重重，極易發生人事紛爭，要時常提醒自己做事不要斤斤計較，多做一點工作，就當作磨練，對自己有好處。在工作上容易與同事、上司發生衝突，阻礙事業發展，謹記萬事以和為貴，必須客觀聽取別人的意見，否則影響到事業就不值得了。

但值得慶幸的是，今年事業是先衰後盛，前半年會有諸多阻滯，必須步步為營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事要奉公守法。幸遇「太陰」星，每逢在危難中都得以貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，還要懂得變通，另謀良策。

【中吉】虎：小人當道是非多，行事低調和謙卑。

今年運勢不錯，但要提醒自己勿驕傲，行事風格保持低調謙虛，並暗防小人說壞話抓小破綻。工作上最常出現的就是身旁小人增加，小人當道，閒言閒語是非甚多，背後暗箭難防。好在「太陽」星入宮，中途會遇到貴人相助，雖然過程一波三折，但最終都可以解決，化險爲夷。

【中吉】龍：小心招人排擠，安分守己專心工作。

「寡宿」入宮，容易無意中得罪他人而遭人排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調，以免引發後患。腳踏實地、專心一致地工作，必定可以取得不錯的成就。

「囚獄」入宮，今年必須安分守己，遵守法律，切勿為了快速發展而踏越法律紅線。此外，保持良好人際關係對事業非常重要，今年人際常受阻滯，慎防出現孤立無援的困境，要隨時提高警惕。

【小吉】牛：少管閒事，循規蹈矩。

屬牛的人今年沖犯喪門吊客星，少去探病，勿吃喪食，可多參加喜事，一喜破三災。會遇到無情無義之人背叛，閒事勿管太多，易惹麻煩，今年工作上會有諸多波折，必須循規蹈矩，不然容易招來上司、同事或顧客的投訴，因而影響業務及自己的事業發展，凡事以和為貴，不然一切的努力化為烏有就不值得了。

農曆1月、4月及11月事業上容易受到阻滯，必須提高防範意識，沉著應變，隨時警惕。

【小吉】兔：太歲年險中求穩，凡是步步為營。

屬兔今年為值太歲，俗稱本命年，古云「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。同時命宮中又有「劍鋒」、「伏屍」凶星出現，容易出現天災人禍，無論做什麼事都會受到許多阻力，凡事務必如履薄冰，小心翼翼為宜，建議遵照上司指示，不要怕吃虧，可以保持工作平穩。

工作事業壓力甚重，往往辛勤付出卻勞而無功，不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步為營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂度過本命年。特別注意為人處事必須謙遜低調，千萬不要強出風頭。

【小吉】馬：口舌是非多，需謹言慎行光明磊落。

犯「捲舌」口舌是非特別多，容易和別人發生爭執是非，或遭人背後暗算，落井下石。解套方法就是平時言行謹慎，避免無意中引起禍端，只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。

【小吉】雞：2023年不宜轉職或創業，穩守本業。

今年和太歲相沖，且遇眾多凶星，運勢比較低迷。事業方面要注意稍有不慎會讓對手搶占市場，必須加倍努力，憑毅力和恆心克服重重困難。今年情緒波動較大，工作上容易與同事發生摩擦，此外，處事必須謹慎小心，一切以和為貴，可以避開很多煩惱。今年最好穩守工作崗位，不宜轉職或創業。

【小吉】狗：保持樂觀挑戰困難，少投資以本業為主。

事業工作遇阻力，任務繁重，阻滯重重，壓力甚重，必須要沉著應付，按部就班不宜輕舉妄動，以免事情變得更複雜。「陰煞」小人當道容易遭人陷害，平時言行需謹慎，以免被人抓住把柄。

幸逢「月德」吉星相助，只要今年事事謹慎，對工作兢兢業業，哪怕遇上艱難險阻都始終保持樂觀進取的心態，最終一定能戰勝重重困難的。年逢「月德」吉星，必要時不妨借助外力來衝破困境，向他人求助，能得到幫助。今年不適合創業和投資，腳踏實地安守本分為宜。

● 本文獲得旺好運授權。

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