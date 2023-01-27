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社會 社會焦點 保障人權

女子清晨「遭人持刀架走+尖叫掙扎」　警一看監視器當場笑翻

記者陳雕文／新北報導

新北市永和日前驚傳有妙齡女子在清晨6點多，於仁愛路34號遭人持刀架在脖子上，並強行擄走，往信義路的方向離去！民眾聽到女子的尖叫聲，急忙打110報案。警方獲報後迅速查看位置並調閱相關畫面，但當派出所員警屏氣凝神打開監視器後，卻被眼前影像逗樂，眾人當場笑翻。

▲▼挾持。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方看到監視器畫面，第一秒還以為是女子遭挾持並掙扎反抗。（圖／記者陳雕文翻攝）

民眾報案時表示，在仁愛路上看到一名年約20多歲的男子持剪刀挾持一名也是年約20多歲的女子，女子有尖叫，兩人徒步往信義路方向走。警方確認時、地後趕緊調閱該路口監視器，以追查2人之動向。

員警打開監視器的影像檔案發現，是一對男女朋友沿路聊天打鬧嬉笑，女友從後方環抱，男友手拿烤雞翅膀邊啃邊和女友玩…眾警見狀都笑翻了。

▲▼挾持。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲搞了半天，是情侶在街上打情罵俏放閃，而男方還拿著雞翅膀在啃。（圖／記者陳雕文翻攝）

資深警表示，一開始好像很嚴重，最後發現是場烏龍，大家笑笑就過了，但還是希望民眾看清楚狀況再報案，別看到黑影就開槍，且請勿在報案時誇大案情，電話中講得好像是親眼所見，殊不知跟真相差了十萬八千里，也浪費社會資源。

▼情侶吃雞翅膀+打鬧，卻被民眾解讀成「持刀挾持」...警呼籲民眾勿亂報案浪費警政資源。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼挾持。（圖／記者陳雕文翻攝）

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