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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踏上台北大縱走！第3段挑戰最高峰七星山　第5段遠眺城市美景

▲▼七星山主峰。（圖／台北市工務局大地處提供）

▲七星山主峰。（圖／台北市工務局大地處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節假期，每天在家吃吃喝喝，是不是該運動了呢？如果想出門卻又害怕塞車，其實山離我們很近，不妨與家人朋友說走就走，踏上「台北大縱走」步徑，一同感受台北山水環繞的美好。

台北市工務局大地處介紹，「台北大縱走」共分為8段路程，長130公里，第1至7段為山徑，第8段為河濱自行車道，環繞台北一圈，每一段都可以利用大眾運輸工具到達，且有豐富的生態、人文及歷史，民眾可以依據自己的住家位置、喜好及體力挑選適合的路線。

▲▼微風平台。（圖／台北市工務局大地處提供）

▲微風平台。（圖／台北市工務局大地處提供）

喜歡自然景觀、登高遠眺的民眾，可以挑戰位於陽明山國家公園的第2、3段，第2段從面天坪涼亭至小油坑，可以在大屯山連峰中體驗自然攀繩路徑，手腳並用的挑戰讓旅程更顯有趣，還能到竹子湖欣賞花海與小油坑地質景觀的花火同框景致。

而第3段有台北市最高峰七星山，眾覽台北盆地雲海、淡水河與夕陽交織的景色，有擎天崗之大片草原，可見野放牧牛隻點點漫步於草原上景色，有頂山石梯嶺步道四季可賞1924年日治時期種植的柳杉森林，森林療癒解憂。

▲▼老地方觀機平台。（圖／台北市工務局大地處提供）

▲老地方觀機平台。（圖／台北市工務局大地處提供）

大地處說明，喜歡城市景觀的民眾可挑選第5、6段，第5段起點位於圓山風景區，行走在劍潭山的稜線上平緩好走，且微風平台及北眼平台可遠眺淡水河、基隆河、觀音山等山水景色，還有欣賞捷運劍潭站、台北表演藝術中心、士林夜市等繁榮市景，接著一路前行，即可到達老地方觀機平台，除了可觀賞飛機起降，還能看見基隆河、大直橋、台北101等。

而第6段途經九五峰、拇指山、四獸山，是近距離欣賞台北101的最佳路線，更是跨年煙火的熱門地點。

▼台北大縱走路線圖。（圖／台北市工務局大地處提供，可點圖放大）

▲▼台北大縱走路線圖。（圖／台北市工務局大地處提供）

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