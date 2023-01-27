　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去年才更新完成！北市3處「特色兒童遊戲場」　可在龍身上自由玩耍

▲▼萬福公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）

▲萬福公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節假期進入尾聲，想好要如何把握最後三天假期去哪裡玩了嗎？台北市政府工務局公園處推薦，大、小朋友可來一趟「特色遊戲場之旅」，不限時的免費遊玩，尤其是2022年才更新完成的兒童遊戲場充滿新鮮感，是過年郊遊不用人擠人的首選。

公園處處長黃淑如表示，為了讓孩子擁有更豐富的遊戲方式，在推動兒童遊戲場更新過程中，以多元、挑戰及安全性為目標，與納入公民參與的精神，希望提供變化的空間，讓孩子們在遊戲場內開心快樂的遊玩。

2022年完成的特色兒童遊戲場，包括大同區的大龍公園以龍為主題，設計不同高低的造型攀爬網，象徵龍身起伏波動的型態，讓孩童可以在龍身上自由遊玩，想像在龍身上嬉戲的無限可能。

▲▼大龍公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）

▲大龍公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）

松山區的吉祥公園以公園內的「台灣黑熊」雕塑為發想，以黑熊為主，結合了攀爬、晃橋走道、滑桿及滑梯等設施，可供孩童選擇上、下遊戲的方式，採用原木、人工草皮做為主要材質，延伸既有林下空間，營造自然氛圍的遊戲場域，讓孩子在遊戲中想像及探索，享受樹蔭下的奇妙時光。。

南港區的萬福公園小而美的鄰里公園，公園內綠意盎然，設計以跳脫公園既有色彩，加入多元顏色及生態觀察理念，設有結合MONKEY BAR及跳樁等機能之組合遊具與生態小屋，讓孩童可以在小屋內進行角色扮演遊戲，也可利用隔板上的開口，對公園內的生態環境進行觀察。

公園處南港公園管理所主任莊國境指出，北市的特色遊戲場越來越多，希望讓孩子們在遊戲時體驗到不同的感官刺激，帶給大小朋友更多的驚奇與歡樂。

▼吉祥公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）

▲▼吉祥公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）

ET快訊
女偶像「生日變忌日」猝逝！　母悲痛證實：心都要碎了
一堆人買整本刮刮樂！　彩券行曝真實結局
告發知名導演性侵！　36歲女星陳屍家中
啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命
買車「講出這5句話」準備當肥羊！　談判重點曝
台中17歲男機車噴飛！　倒地慘死畫面曝
林書豪來台打球「PTT一面倒狂罵」！　他驚呆了
快訊／南港展覽館擠爆了！　破萬人徹夜排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

追櫻就到中和烘爐地！　賞櫻、祈福、健行一次滿足

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

追櫻就到中和烘爐地！　賞櫻、祈福、健行一次滿足

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

林書豪轉戰台灣職籃　中國球迷：和霍華德打一場

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

8歲開始陰陽眼！女約會看到男友「過世祖母」　被鬼魂催抱孫

掌握2023職場5大趨勢！年後轉職更順利

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

差很大？8位政治人物清澀照曝光　「這人」差最多網喊：回不去了

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

快訊／蔡英文宣布陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　交付4大任務

管碧玲任海委會首位女主委

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

林右昌接掌內政部　未來民進黨宮城良田

「仁燦配」權力大戲將上演？　游盈隆曝：她將重出江湖

賴清德被蔡英文判死刑？　前藍委「局勢在變」：不要小看陳建仁

台灣偵測不到殲20？　郭正亮曝軍方內部現況

同安街跨堤天橋含無障礙升降梯完工　春節輕鬆出遊好選擇　

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

更多熱門

相關新聞

大媽不聽勸擅自移重機　警方要罰了

大媽不聽勸擅自移重機　警方要罰了

有民眾在北市中山區林森北路目睹到一名大媽開自小客車準備停車，結果她發現停車格上停著一輛黃牌重機，竟下車想把重機移車，好讓自己的車能停進去，民眾見狀後勸說，但大媽仍不聽勸擅自移車。對此，警方表示，警方可依「道路交通管理處罰條例」停車位置與方式不依規定，處600元以上1200元以下罰鍰。

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

石舫亘月底要生「三寶」了　蔣萬安曝大兒子建議這名字

石舫亘月底要生「三寶」了　蔣萬安曝大兒子建議這名字

美「小台北」槍擊10死　蔣萬安致哀：盼海外國人把台北當心中依靠

美「小台北」槍擊10死　蔣萬安致哀：盼海外國人把台北當心中依靠

一前一後赴關渡宮！柯、蔣拜廟

一前一後赴關渡宮！柯、蔣拜廟

關鍵字：

北市台北市台北市政府工務局

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

10級強風來了！寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

新片票房破69億！男星手滑按讚封神文

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面