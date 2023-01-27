去年才更新完成！北市3處「特色兒童遊戲場」　可在龍身上自由玩耍





▲萬福公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節假期進入尾聲，想好要如何把握最後三天假期去哪裡玩了嗎？台北市政府工務局公園處推薦，大、小朋友可來一趟「特色遊戲場之旅」，不限時的免費遊玩，尤其是2022年才更新完成的兒童遊戲場充滿新鮮感，是過年郊遊不用人擠人的首選。



公園處處長黃淑如表示，為了讓孩子擁有更豐富的遊戲方式，在推動兒童遊戲場更新過程中，以多元、挑戰及安全性為目標，與納入公民參與的精神，希望提供變化的空間，讓孩子們在遊戲場內開心快樂的遊玩。



2022年完成的特色兒童遊戲場，包括大同區的大龍公園以龍為主題，設計不同高低的造型攀爬網，象徵龍身起伏波動的型態，讓孩童可以在龍身上自由遊玩，想像在龍身上嬉戲的無限可能。

▲大龍公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）



松山區的吉祥公園以公園內的「台灣黑熊」雕塑為發想，以黑熊為主，結合了攀爬、晃橋走道、滑桿及滑梯等設施，可供孩童選擇上、下遊戲的方式，採用原木、人工草皮做為主要材質，延伸既有林下空間，營造自然氛圍的遊戲場域，讓孩子在遊戲中想像及探索，享受樹蔭下的奇妙時光。。



南港區的萬福公園小而美的鄰里公園，公園內綠意盎然，設計以跳脫公園既有色彩，加入多元顏色及生態觀察理念，設有結合MONKEY BAR及跳樁等機能之組合遊具與生態小屋，讓孩童可以在小屋內進行角色扮演遊戲，也可利用隔板上的開口，對公園內的生態環境進行觀察。



公園處南港公園管理所主任莊國境指出，北市的特色遊戲場越來越多，希望讓孩子們在遊戲時體驗到不同的感官刺激，帶給大小朋友更多的驚奇與歡樂。

▼吉祥公園。（圖／台北市政府工務局公園處提供）