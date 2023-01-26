協槓甜心教主謝喬安　從伺候富豪黑卡專員到「轉職專家」之路

▲「協槓先修班」的主持人Joanne，本名謝喬安，在變身協槓教主之前，是某家知名銀行的黑卡專員。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

臉書直播、Youtube本來走在網路時代的浪尖，但近年Podcast、短影音等各種形式推陳出新，讓許多政治人物不斷開闢「空戰」的新戰場。事實上，不只是政治人物，不分領域、不分職業的許多人，近年都積極投入Podcast的行列。其中，「協槓先修班」的主持人Joanne，在變身協槓教主之前，還是某家知名銀行的黑卡專員。

總統蔡英文的Podcast節目名稱是「耳朵出遊不出油」，由民進黨發言人謝子涵擔任主持人，而蔡英文也曾親自上節目談國際外交、四項公投議題。除了總統之外，民進黨前副秘書長林飛帆、立委洪申翰也有開設「請對準你的麥克風」、立委蘇巧慧有「水獺媽媽巧巧話」，民眾黨前立委蔡壁如也有推出「壁爐爆報」，而無黨籍立委林昶佐跟壯闊台灣發起人吳怡農的妹妹Emily Wu，也主持全英語節目「政治重金屬」。

事實上，不只是政治人物，投入Podcast的人越來越多，而且是不分領域、不分職業的。目前在Podcast頻道上，「協槓先修班」的收聽率一直名列前茅，還被知名媒體評為「八檔網友們狂推的Podcast節目」之一。

「協槓先修班」的主持人是Joanne，本名謝喬安，在變身協槓教主之前，是某家知名銀行的黑卡專員。這不是一般人都能勝任的工作，因為服務對象都是富豪，黑卡會員必須通過財力雄厚的資格審查，因為此卡可「無額度上限」消費、「任何合法之事均可使命必達」及「頂尖細膩的私人專屬祕書服務」等禮遇，首次入會要先繳16萬元會費，接下來每年年費更高達16萬元。

「富人的思考模式與眾不同，要能讀得懂他們的心。」謝喬安在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時笑說，很多客戶不會直截了當把話說清楚，「他喜歡你猜他在想什麼，由你口中說出來，變成是你的企劃安排。」這段工作經歷讓她的「讀心術」功力大增。

謝喬安曾做過媒體記者，旅行社副店長，這些資歷都是溝通交流，且必須善解人意，雖然是高薪職務，但她內心最熱愛的仍是與人互動，而非伺候大老闆，於是她開始將Podcast當作是興趣抒發，也許是一種心理反射，她的節目主題就是講述協槓人生，邀請很多協槓主角談其經歷。

謝喬安說，不少精彩的內容包括，工程師在網路上修吹風機家電，訂單或熱到接不完，乾脆辭去本業；美麗空姐經營部落格，開啟七年的寫作人生；性感護士協槓當網紅，青春不留白；也有小女生下班後，網路接單做蛋糕，副業收入超過正職。

各種千奇百怪的主題透過謝喬安的訪問，都變成一段段生動趣味橫生的故事，如今已累積60多集的成果。她還利用業餘期間，毛遂自荐到各大學推廣中心指導如何成為一個Podcast，甚至有許多人開始找她諮詢，如何創造副業收入。

「我的聽眾年齡層跨度很廣，很多是媽媽想兼職，上班族想轉型，協槓是當今社會的一股風潮。」謝喬安心念也動得快，憑著工作資歷帶給她的特殊磨練，她有著超乎實際年齡的成熟思考，也能快速中肯的點出客戶的癥結。

謝喬安說，以往自己下班後，做過各種斜槓，也曾一人創業過多次，我理解現今很多人想改變生活、為自己工作，但卻無從開始，甚至找不到熱情興趣，在探索「開啟斜槓」這條路上始終是孤軍奮戰的。

因此，謝喬安決定開啟副業，致力幫助想開啟斜槓事業，卻無從開始的新鮮人，從0到1打造屬於個人的專屬事業。沒想到近一年多的時間，她發覺收入不比當黑卡專員差太多，只是不夠穩定，於是他下定決心，將協槓變正職，自己投入傳授協槓秘訣。

因此，謝喬安以一對一模式，從「觸發熱情」、「點子發想」、「接觸市場」、「收費模式」、「成功打造斜槓事業」，用六星期時間將客戶的夢想成真，「我不見得懂每一行，但我會用邏輯推演，經驗分析，龜毛督促的方式，將每個客戶找到方向並實現」。

謝喬安還在Facebook裡成立協槓培訓班社群，群裡同學們有的被指選為教務長，有的是活動長，各種有趣的務讓大家重溫校園裡的班級生活，而她自己的稱號則相當多元，包括「嚴格雞婆的班導」、「鞭子教育長」、「協槓甜心教主」；無論如何，找到自己熱愛的工作，還能賺錢，才是人生一大樂事，謝喬安娓娓道來掩藏不住她的好心情，還有那輕盈柔美的聲音。