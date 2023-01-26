　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協槓甜心教主謝喬安　從伺候富豪黑卡專員到「轉職專家」之路

▲▼「協槓先修班」的主持人是Joanne，本名謝喬安，在變身協槓教主之前，是某家知名銀行的黑卡專員。（圖／記者陶本和攝）

▲「協槓先修班」的主持人Joanne，本名謝喬安，在變身協槓教主之前，是某家知名銀行的黑卡專員。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

臉書直播、Youtube本來走在網路時代的浪尖，但近年Podcast、短影音等各種形式推陳出新，讓許多政治人物不斷開闢「空戰」的新戰場。事實上，不只是政治人物，不分領域、不分職業的許多人，近年都積極投入Podcast的行列。其中，「協槓先修班」的主持人Joanne，在變身協槓教主之前，還是某家知名銀行的黑卡專員。

總統蔡英文的Podcast節目名稱是「耳朵出遊不出油」，由民進黨發言人謝子涵擔任主持人，而蔡英文也曾親自上節目談國際外交、四項公投議題。除了總統之外，民進黨前副秘書長林飛帆、立委洪申翰也有開設「請對準你的麥克風」、立委蘇巧慧有「水獺媽媽巧巧話」，民眾黨前立委蔡壁如也有推出「壁爐爆報」，而無黨籍立委林昶佐跟壯闊台灣發起人吳怡農的妹妹Emily Wu，也主持全英語節目「政治重金屬」。

事實上，不只是政治人物，投入Podcast的人越來越多，而且是不分領域、不分職業的。目前在Podcast頻道上，「協槓先修班」的收聽率一直名列前茅，還被知名媒體評為「八檔網友們狂推的Podcast節目」之一。

「協槓先修班」的主持人是Joanne，本名謝喬安，在變身協槓教主之前，是某家知名銀行的黑卡專員。這不是一般人都能勝任的工作，因為服務對象都是富豪，黑卡會員必須通過財力雄厚的資格審查，因為此卡可「無額度上限」消費、「任何合法之事均可使命必達」及「頂尖細膩的私人專屬祕書服務」等禮遇，首次入會要先繳16萬元會費，接下來每年年費更高達16萬元。

「富人的思考模式與眾不同，要能讀得懂他們的心。」謝喬安在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時笑說，很多客戶不會直截了當把話說清楚，「他喜歡你猜他在想什麼，由你口中說出來，變成是你的企劃安排。」這段工作經歷讓她的「讀心術」功力大增。

謝喬安曾做過媒體記者，旅行社副店長，這些資歷都是溝通交流，且必須善解人意，雖然是高薪職務，但她內心最熱愛的仍是與人互動，而非伺候大老闆，於是她開始將Podcast當作是興趣抒發，也許是一種心理反射，她的節目主題就是講述協槓人生，邀請很多協槓主角談其經歷。

謝喬安說，不少精彩的內容包括，工程師在網路上修吹風機家電，訂單或熱到接不完，乾脆辭去本業；美麗空姐經營部落格，開啟七年的寫作人生；性感護士協槓當網紅，青春不留白；也有小女生下班後，網路接單做蛋糕，副業收入超過正職。

各種千奇百怪的主題透過謝喬安的訪問，都變成一段段生動趣味橫生的故事，如今已累積60多集的成果。她還利用業餘期間，毛遂自荐到各大學推廣中心指導如何成為一個Podcast，甚至有許多人開始找她諮詢，如何創造副業收入。

「我的聽眾年齡層跨度很廣，很多是媽媽想兼職，上班族想轉型，協槓是當今社會的一股風潮。」謝喬安心念也動得快，憑著工作資歷帶給她的特殊磨練，她有著超乎實際年齡的成熟思考，也能快速中肯的點出客戶的癥結。

謝喬安說，以往自己下班後，做過各種斜槓，也曾一人創業過多次，我理解現今很多人想改變生活、為自己工作，但卻無從開始，甚至找不到熱情興趣，在探索「開啟斜槓」這條路上始終是孤軍奮戰的。

因此，謝喬安決定開啟副業，致力幫助想開啟斜槓事業，卻無從開始的新鮮人，從0到1打造屬於個人的專屬事業。沒想到近一年多的時間，她發覺收入不比當黑卡專員差太多，只是不夠穩定，於是他下定決心，將協槓變正職，自己投入傳授協槓秘訣。

因此，謝喬安以一對一模式，從「觸發熱情」、「點子發想」、「接觸市場」、「收費模式」、「成功打造斜槓事業」，用六星期時間將客戶的夢想成真，「我不見得懂每一行，但我會用邏輯推演，經驗分析，龜毛督促的方式，將每個客戶找到方向並實現」。

謝喬安還在Facebook裡成立協槓培訓班社群，群裡同學們有的被指選為教務長，有的是活動長，各種有趣的務讓大家重溫校園裡的班級生活，而她自己的稱號則相當多元，包括「嚴格雞婆的班導」、「鞭子教育長」、「協槓甜心教主」；無論如何，找到自己熱愛的工作，還能賺錢，才是人生一大樂事，謝喬安娓娓道來掩藏不住她的好心情，還有那輕盈柔美的聲音。

ET快訊
蔡秋鳳「錯過此生真愛」哭了！　拭淚認：真的想嫁給他
男童看診當眾爆料「爸媽私密房事」　醫尷尬一句話化解
公車內「掛滿春聯」全是司機怨念！鄉民見內容笑了
過年刮刮樂中小獎「續拚大獎」　專家提醒：財運恐拱手讓人
《玩很大》錄影驚爆意外！　男星突「癱軟倒地」傷勢曝
國小正妹師陳屍臥室　父抱冰冷遺體痛哭求送醫
狼醫健檢偷拍！手機藏少女「上半身全裸」不雅影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

年菜也能自己種！都市農耕正夯　北市「田園基地」認養人次破37萬

疫後觀光業回血！　皮紹武翻轉大安分局旁「鬼屋」變精緻飯店

吃完年菜多一步驟！水管不堵塞　開心過好年

協槓甜心教主謝喬安　從伺候富豪黑卡專員到「轉職專家」之路

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

內閣人事出爐！林右昌冷靜決斷接掌內政部　未來民進黨宮城良田

新內閣「陳建仁+鄭文燦」領軍　侯友宜：趕快跟地方一起並肩作戰

《水獺媽媽巧巧話》Podcast突破150集　蘇巧慧邀小讀者一起錄台語唸謠

賴清德被蔡英文判死刑？　前藍委「局勢在變」：不要小看陳建仁

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

年菜也能自己種！都市農耕正夯　北市「田園基地」認養人次破37萬

疫後觀光業回血！　皮紹武翻轉大安分局旁「鬼屋」變精緻飯店

吃完年菜多一步驟！水管不堵塞　開心過好年

協槓甜心教主謝喬安　從伺候富豪黑卡專員到「轉職專家」之路

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

內閣人事出爐！林右昌冷靜決斷接掌內政部　未來民進黨宮城良田

新內閣「陳建仁+鄭文燦」領軍　侯友宜：趕快跟地方一起並肩作戰

《水獺媽媽巧巧話》Podcast突破150集　蘇巧慧邀小讀者一起錄台語唸謠

賴清德被蔡英文判死刑？　前藍委「局勢在變」：不要小看陳建仁

日、韓女生之間吹起「袖套」旋風！明星示範穿搭、這樣穿最辣

生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

重案回顧／前棒球國手陰經龍狠殺女友！刺破心臟奪命　超慘下場曝

台中2處落羽松秘境空拍視角曝　達人教你拍「倒影網美照」

「真正的自己」是什麼？日本作家提出「分人」概念：不只有一個

大叔高速公路逆行兩車相撞！　家屬嘆「感染新冠後記憶減退」

兔年迎新春！基隆市府推「在地美食」　余治明化身觀光大使

侯友宜初五赴慈法禪寺禮佛　祈求社會祥和、市民安康

菜膳一次能吃到12款菜色！大坪林日式餐廳還有板前握壽司與涮涮鍋

年菜也能自己種！都市農耕正夯　北市「田園基地」認養人次破37萬

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

內閣人事出爐！　鄭文燦任副閣揆、林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

蕭美琴有望接外長　傳吳釗燮已在打包

台灣偵測不到殲20？　郭正亮曝軍方內部現況

柯文哲再邀王世堅加入民眾黨

副手條件曝光！　柯文哲：女性、中南部、企業界或財經界

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

幕後／獲蔡英文、賴清德信任　林佳龍接總統府秘書長扛府黨溝通

媒體人曝綠營掀反陳建仁聲浪　難撐過5個月

蔡英文邀派系會談達新閣共識　陳建仁發文埋伏筆

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

他酸陳建仁組閣創二大首例　「稱之為高端內閣應屬合理」

林右昌接掌內政部　未來民進黨宮城良田

更多熱門

關鍵字：

謝喬安

讀者迴響

熱門新聞

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面