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4年選3次　蔡培慧拚立委補選「不能放棄期待改變的南投人」

▲▼蔡培慧。（圖／蔡培慧辦公室提供）

▲蔡培慧投入南投縣長選舉，年前分享參選心路歷程。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選將於3月4日登場，民進黨徵召行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧參選，對戰甫卸任的前縣長林明溱，總統蔡英文、副總統賴清德春節連假期間分赴南投走春，拉抬選情。蔡培慧笑說，從2019年參與立委選舉以來，這已是她第三度參選，「我已經講過1000遍想要休息了，但走到哪都有人叫我出來，上次選舉有11萬人期待南投縣改變，我不能放棄他們。」

蔡培慧是南投縣魚池鄉人，在1999年921大地震後，投入故鄉的重建工作長達9年，之後更組織「台灣農村陣線」，努力振興農村及改革農業結構。她常分享，北漂生活時常感受到「無家感」，一直到921地震發生後，她想也不想，立刻就想衝回南投，心中的故鄉情懷才真正篤定了下來。

其實，在2015年9月底前，蔡培慧覺得自己在世新大學社會發展所的教職，應該會一直做下去，而當時接獲時任民進黨主席的蔡英文邀請，擔任不分區立委，成為人生重要的轉折點。之後6年，她擔任立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長，投入2020年立委選戰，2022年再戰南投縣長，今年又繼續投入立委補選。她說，為了深耕艱困選區，4年選3次，只能「以戰養戰」。

今年農曆春節期間，蔡培慧行程滿檔，面對台灣現在唯一一場「現在進行式」的選戰，包括蔡英文、賴清德都選在春節連假期間陸續前往南投縣參香，合體蔡培慧，極力拉抬選情。

值得一提的是，相較競選縣長時提出的政見，蔡培慧針對立委補選，提出更聚焦在中央及地方連結的政策論述。「我的從政初衷，是要讓台灣朝福利國家的方向移動」，曾經在大學執教、參與農村運動多年的她，談起理想依舊滔滔不絕。

蔡培慧分享，第一個政見是，65歲長者健保費由政府支出；第二，針對地方上經濟弱勢的年輕家庭、邊緣戶應該有更多補助與保障，像是租屋補貼的費用，可以轉換成協助他們前期購屋的補貼，南投地方上還有很多隱形的弱勢家庭沒被政府照顧到；第三，必須解決南投垃圾累積與清運問題，更要從源頭垃圾減量、再生做起，徹底改善。

此外，蔡培慧也提到，目前南投以觀光旅遊業作為主要經濟，疫情3年期間，很多人收入不穩定，像是飯店清潔工、房務人員，或遊樂園、度假村員工，收入銳減，更多人因此成為隱形失業人口，這些都是她未來補選上立委想找出來照顧的人。

▲▼蔡英文與蔡培慧至南投縣名間鄉參拜。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文與蔡培慧至南投縣名間鄉參拜。（資料照／翻攝自蔡英文臉書）

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