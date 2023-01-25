43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶

▲復興航空235號班機2015年墜落基隆河，造成43死悲劇，僅15人幸運生還，華人太子愛心協會理事長施鳳嬌便是倖存者之一。（圖／CTWANT提供）

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復興航空235號班機2015年墜落基隆河造成43死悲劇，僅15人幸運生還，花蓮縣「華人太子愛心關懷協會」理事長施鳳嬌便是倖存者之一，施鳳嬌出院後拉著丈夫林冠霖投身慈善，如今協會照顧逾400「邊緣戶」，每天都在整理物資和分送愛心間忙得團團轉，2人深入花蓮各角落關懷弱勢，成為清貧民眾的守護天使，期望用行動感謝老天賜命，將溫暖分送給更多人。

活出第二生命的施鳳嬌（59歲）是廈門人，原本在廟宇服務，而她的先生林冠霖（55歲）則是花蓮人，原本從事命理師的工作，2人目前沒有孩子，只有２隻狗作伴，在施鳳嬌大難不死後，兩人都辭去工作，於2019年設立華人太子愛心關懷協會，打算把餘生都奉獻給弱勢民眾。

▲復航空難倖存者施鳳嬌大難不死後，與丈夫林冠霖一起投身公益、照顧弱勢，為貧困民眾募集物資，讓受助老人們萬分感恩。（圖／CTWANT提供）

去年12月30日，林冠霖、施鳳嬌夫妻正在為弱勢民眾發送物資，施鳳嬌看似陽光朝氣、肢體無礙，其實空難陰影至今仍留在她的身心裡，晚上往往得靠著安眠藥才能入睡，搬運重物時也時常踉蹌不穩、險些跌倒，但身心雙重考驗沒有停下她的腳步，關懷戶的笑容反催使她不斷往前。

「伯伯，我們來看你了，有帶你愛吃的喔。」夫妻倆熟悉的穿過大街小巷，最終停在一處矮平房，高齡90歲的住戶注意到他們的車，早早就在門口張望等候，他們立刻拿出準備好的羊毛毯和保久乳、八寶粥等物資，以及老先生最喜歡的白麵條，還有一袋象徵過年喜慶的紅包，老先生則拉住他們的手不肯放，眼含淚光不斷道謝，直到他們走後還在門口用目光相送。

那一天，他們跑了近10處地點發送物資，有老人窩居在沒水沒電的山間鐵皮屋，過著接雨水飲用、點蠟燭照明的生活，還有人意外受傷截肢，如今日常難以自理，看著柔軟溫暖的羊毛毯卻捨不得蓋，也有長者睡在極簡陋的工寮，經濟拮据卻不忘給珍愛的狗兒餵藥吃飯，而他們看著林冠霖夫妻到來，則不約而同地露出笑容，彷彿是見到最親的摯愛，超越血緣的情誼讓人動容。

「我在醫院躺了一年多，想說要怎麼做才能感謝老天賜我這條命。」施鳳嬌說，她7年前劫後餘生，出院後決定報答上蒼、回饋社會，拉著丈夫全身心投入慈善，2人注意到許多偏鄉孩子衣衫襤褸，因而挨家挨戶募集舊衣並清洗整理，將乾淨整潔的衣物轉送弱勢，他們的用心被大眾看到後，越來越多資源湧入，夫妻倆成為愛心中繼站，定期為關懷戶送上禮物，夫妻倆卻越做越心疼。

▲除了贈送物資，施鳳嬌還會幫關懷戶修瓦補牆，讓他們能住得更舒服。（圖／CTWANT提供）

「自己在做才知道，原來台灣還是有很多人吃不飽飯。」林冠霖表示，一般民眾難以想像社會弱勢者的困難，平日中午還會有慈善單位送便當，但許多老人一到周末假日就得餓肚子，且他們多因家有祖產、條件不符而無法申請補助，導致本就清貧的生活更加雪上加霜。

林冠霖提到，他發現許多長輩家中連廚房都沒有，送米、油或調理包都無法派上用場，在深思熟慮並深入觀察後，他規劃出保久乳、八寶粥和泡麵的「養胖三件套」，定期送這些即食食品，讓老人家周末也得以溫飽，「還有社工問我怎麼能讓長者吃沒有營養的泡麵，但長輩吃飽才該是最優先且最重要的。」

▲施鳳嬌發現許多部落的孩子衣衫襤褸，於是從整理二手衣開始做起，將乾淨整潔的衣物轉送弱勢。（圖／CTWANT提供）

除了是長者們的守護天使，林冠霖夫妻倆還是偏鄉學子最愛的「聖誕老人」，林冠霖提到，都市孩子們常逛百貨公司，對遊戲機、布偶或各項新穎文具都習以為常，但在資訊隔閡下，部落學生對許多玩具「連見都沒見過」，每每收到都愛不釋手，夫妻倆也定期深入花蓮各城鎮，為孩子們帶去各種禮物，連樂團五月天的經紀公司也深受感動，送去數箱新穎娃娃，請他們轉贈部落，給孩子驚喜。

「捨不得，就是我們每天上山下海的最大動力。」林冠霖說，他們一天要去30多個地方，光前年就跑了近萬個家庭，除了分送民生物資外，還會幫忙修屋蓋瓦、補牆擋風，或是募集個案所需要的病床、洗衣機等設備，希望能盡一己之力讓貧困民眾可以過得舒服一些，也讓溫暖照進社會各個角落。

▲施鳳嬌夫妻也是部落孩子眼中的「聖誕老人」，定期深入花蓮各城鎮，為孩子們帶來各種禮物。（圖／CTWANT提供）

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