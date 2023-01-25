洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

▲有人洗澡是沐浴乳派，也有喜歡用肥皂的。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人洗身體慣用沐浴乳，外面住宿也多提供沐浴乳，雖然有肥皂，但很多都不用或拿來洗手。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「現在還有人用肥皂洗澡？」說他看到現在還有人在賣肥皂，就忍不住吐槽，「這種東西都發明幾百年，印象中根本是我阿嬤民國初年時候在用的東西」，話題引發熱議。

這位網友文中驚呼，「天啊！肥皂這種東西都發明幾百年」，認為根本是民國初年、阿嬤在用的東西，「為什麼現在還可以看到有人在賣，真的有人到現在還用肥皂洗澡嗎？有沒有八卦？」

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看到貼文後，大票肥皂派網友秒逆風，「我啦！不喜歡沐浴乳洗完還滑滑的感覺」、「背後痘痘變少」、「我沐浴乳換肥皂洗，皮膚狀況越來越好」、「肥皂沒有黏膩感」、「沐浴乳根本就會過敏」、「好用啊！包裝又環保」、「肥皂沒有介面活性劑，對敏感肌膚比較好」。

至於沐浴乳跟肥皂的差別到底在哪？據了解，沐浴乳跟肥皂具有清潔力的「界面活性劑」成分不同，肥皂的界面活性劑來自脂肪酸與強鹼作用後，pH值多數大於9，為鹼性；而沐浴乳同樣有界面活性劑，pH值通常是中性到弱酸性。

台北市萬芳醫院皮膚科陳亭睿醫師過去就曾提醒，有些民眾冬季會出現皮膚乾癢的狀況，這類民眾則不建議使用肥皂洗澡，因為肥皂也會讓皮膚油脂流失，應該以中性沐浴乳為佳，最好洗澡完能擦點保濕乳液，才能防止皮膚乾裂情況加劇。