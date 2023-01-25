　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「還有人用肥皂洗澡？」他吐槽：民國初年的東西　全場反逆風

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲有人洗澡是沐浴乳派，也有喜歡用肥皂的。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人洗身體慣用沐浴乳，外面住宿也多提供沐浴乳，雖然有肥皂，但很多都不用或拿來洗手。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「現在還有人用肥皂洗澡？」說他看到現在還有人在賣肥皂，就忍不住吐槽，「這種東西都發明幾百年，印象中根本是我阿嬤民國初年時候在用的東西」，話題引發熱議。

這位網友文中驚呼，「天啊！肥皂這種東西都發明幾百年」，認為根本是民國初年、阿嬤在用的東西，「為什麼現在還可以看到有人在賣，真的有人到現在還用肥皂洗澡嗎？有沒有八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，大票肥皂派網友秒逆風，「我啦！不喜歡沐浴乳洗完還滑滑的感覺」、「背後痘痘變少」、「我沐浴乳換肥皂洗，皮膚狀況越來越好」、「肥皂沒有黏膩感」、「沐浴乳根本就會過敏」、「好用啊！包裝又環保」、「肥皂沒有介面活性劑，對敏感肌膚比較好」。

至於沐浴乳跟肥皂的差別到底在哪？據了解，沐浴乳跟肥皂具有清潔力的「界面活性劑」成分不同，肥皂的界面活性劑來自脂肪酸與強鹼作用後，pH值多數大於9，為鹼性；而沐浴乳同樣有界面活性劑，pH值通常是中性到弱酸性。

台北市萬芳醫院皮膚科陳亭睿醫師過去就曾提醒，有些民眾冬季會出現皮膚乾癢的狀況，這類民眾則不建議使用肥皂洗澡，因為肥皂也會讓皮膚油脂流失，應該以中性沐浴乳為佳，最好洗澡完能擦點保濕乳液，才能防止皮膚乾裂情況加劇。

ET快訊
13款刮刮樂攻略！　「賺錢、回本率」一圖看懂
保時捷970頭一偏…撞爛「路上頭等艙」！　車主怒了
快訊／全聯開出200萬發票！　買泡麵、礦泉水就中
獨／春節10天假！　泌尿醫曝詭異情況
「中獎率100%」他花2萬5買整本！　刮完崩潰
快訊／7-11開出3張千萬發票！　中獎名單一次看
塞車尿急！千萬別用寶特瓶　內行「推爆1神物」
1家3口出遊自撞21歲爸慘死　6月大男嬰昏迷指數3

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

獨／春節爽放10天假！泌尿醫見詭異情況　曝：「求硬漢」變多了

「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

健康過好年！春節假期疫苗接種不中斷　桃園醫療服務不打烊

苗栗25年元宵傳統「火旁龍」1／27登場　熱鬧節慶燈飾亮到228

發600元紅包給3孩！被嗆「你好意思耶」他急道歉...下秒1舉動超爽

失智長輩有福！學者打造專屬「夢想存錢筒」　減緩病症進程

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

獨／春節爽放10天假！泌尿醫見詭異情況　曝：「求硬漢」變多了

「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

健康過好年！春節假期疫苗接種不中斷　桃園醫療服務不打烊

苗栗25年元宵傳統「火旁龍」1／27登場　熱鬧節慶燈飾亮到228

發600元紅包給3孩！被嗆「你好意思耶」他急道歉...下秒1舉動超爽

失智長輩有福！學者打造專屬「夢想存錢筒」　減緩病症進程

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

陸官方出手清網立425筆關鍵字標籤！　共標記12平台25萬則謠言

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

哈爾濱-25.7度破紀錄…機艙門凍住「行李拿不出」　客呆坐等解凍

「台北蛋黃區」超方便他卻不愛　逆風3理由！兩派吵翻了

遭瘋傳是「白狼」女兒！陸網湧劉樂妍直播…急發聲澄清：我也希望

平均地權通過「青埔恐崩盤」！一票人卻看漲　原因曝光

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

過年大吃不忌口！醫點名1族群：小心「難瘦」還月經失調

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

生活熱門新聞

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　本人回應了

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

更多熱門

相關新聞

PTT反媳婦自由回娘家：破壞中國傳統

PTT反媳婦自由回娘家：破壞中國傳統

教育部粉專日前更PO出圖文宣導，是時候拋下過去傳統，讓結婚的女性有選擇自由，「想什麼時候回娘家，就回娘家」。相關新聞在PTT八卦板也引發討論，並且遭到許多網友反對，甚至開噴教育部「破壞中國傳統」。

彰化二林PM10爆了！在地人驚：風異常大

彰化二林PM10爆了！在地人驚：風異常大

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

跟弟弟關係決裂「要包紅包給侄子嗎？」　過來人搖頭

跟弟弟關係決裂「要包紅包給侄子嗎？」　過來人搖頭

花999買3C福袋　價值超過3千！網酸：清庫存

花999買3C福袋　價值超過3千！網酸：清庫存

關鍵字：

洗澡肥皂沐浴乳香皂PTT

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面