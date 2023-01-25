重案回顧／永和分屍頻傳靈異！他看見無頭人影　凶宅傳來：頭很痛

▲永和分屍案事發後靈異事件頻傳。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市2022年9月發生一起恐怖分屍案！74歲梁志超為錢殘忍持刀殺害弟弟，並剁下弟弟頭顱、雙手、右腳，並包成2大袋扔進垃圾車，手段相當兇殘。事後靈異事件頻傳，警方逮捕梁志超當晚，一名有靈異體質的攝影記者就在警局聞到屍臭味，並且見到死者就出現在警局旁，疑似在等候哥哥，並且想要伸冤。

回顧案情，死者與梁嫌感情不睦，過去就疑似經常為了用錢問題發生爭執，梁嫌甚至還曾拿菜刀恐嚇死者，「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」、「殺掉你這個垃圾」等，沒想到竟真的痛下殺手。

根據警方調查，梁嫌9月1日凌晨3時許殺害弟弟後，立刻開始分屍工作，不僅殘忍剁下頭顱，還將雙手、右腳支解，分成兩大袋丟入垃圾，並由垃圾車載往焚化爐焚化，讓弟弟無法留下全屍。

這起案件曝光後靈異事件頻傳，先是警方在過濾監視器畫面時，赫然發現梁嫌抱的垃圾袋竟露出一隻手掌，就好像死者在向警方伸冤。另外，警方逮捕梁嫌後，帶回警局製作筆錄，就有一名有靈異體質的攝影記者在現場聞到屍臭，並且看見死者出現在警局旁，看似在等候哥哥。

此外，YouTube頻道「204檔案」使用科學儀器EVP（電子語音現象）到案發現場，和家屬一起跟向死者溝通，竟立刻得到「我在」、「在你旁邊」，甚至是「頭那裡很痛」、「好啊，你都瘦了」、「謝謝你，哥哥」、「是，謝謝你，我在你後面」等回應，讓家屬當場淚崩。